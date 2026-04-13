Así debería haber sonado ‘The Romantic’: ‘Turnaround’ de 54 Ultra

Si el objetivo de Bruno Mars era hacer un disco con guiños a la música latina de los 70, se tendría que haber fijado más en 54 Ultra. ‘Turnaround’, el último single de John Anthony Rodríguez, coge estas mismas influencias, consiguiendo ser mucho más romántico y orgánico que cualquier tema de ‘The Romantic’. Es la Canción del Día.

El proyecto de 54 Ultra empezó a tener éxito en Internet. No resulta nada extraño después de escuchar ‘Heaven Knows’ o ‘Where Are You’, virales en redes gracias a su estética retro y pegadizas melodías. A base de colores crema, el artista de Nueva Jersey consiguió llamar lo suficientemente la atención como para trabajar en la composición y producción de dos temas del último disco de Kali Uchis, ‘Sincerely’: ‘All I Can Say’ y ‘Whispers of the Wind’.

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El sonido vintage y sensual de estos temas vuelve a estar de vuelta en ‘Turnaround’, pero se trata de una de las primeras canciones del artista que no tienen sabor a refrito. Rodríguez canta sobre un interés amoroso que quiere verlo cambiar: «No puedo esperarte / Pero sé que es lo que quieres que haga».

Uno de los mejores aspectos de ‘Turnaround’ es su instrumentación, llena de capas y detalles que van apareciendo poco a poco y que recuerda tanto al latin rock como al R&B de los 70. Si la canción ya era sexy de primeras, los arreglos de trompeta y guitarra lo elevan al siguiente nivel. Es música para tener bebés, de manual.