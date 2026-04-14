Belén Aguilera, Ginebras, Zahara… a Festival Gigante 2026

Festival Gigante ha revelado la segunda tanda de confirmaciones para su edición de 2026, que se celebrará en Guadalajara los días 27, 28 y 29 de agosto. Tras un primer avance principalmente masculino, con nombres como La M.O.D.A., Ultraligera, La Cabra Mecánica o Ángel Stanich, Festival Gigante consigue el equilibrio con los fichajes de artistas como Belén Aguilera, Ginebras o la rave de Zahara.

Queralt Lahoz, Chimo Bayo, Comandante Twin, Aiko el grupo, The Molotovs, Delacueva, Ona Mafalda, Casino Montreal, Oslo Ovnies, Musgö, Estrogenuinas, La 126, Lola Vila, Sandra Bautista, Bita, La Niña Paracaídas, Late Capital, Popi&Sito, Chinches DJ’S y Too Bald Sound también se suman al cartel, consiguiendo el 53% de presencia femenina.

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Repion, Ortiga o Calequi y Las Panteras, entre los artistas previamente confirmados. Las entradas de Festival Gigante 2026 están ya a la venta en la página web oficial del evento, a un precio desde los 40 euros más gastos de gestión.