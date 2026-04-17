RFTW: ZAYN, Anitta, M.I.A., Xoel López, Tokischa…

Además del disco de Jessie Ware, que reseñamos ya en portada, salen hoy 17 de abril otros trabajos igualmente destacados: a subrayar los de Zayn y M.I.A., pero también los nuevos álbumes de Tokischa, Xoel López, Anitta, Luna Ki, Honey Dijon, Yeray Cortés, Tiga, Niña Polaca o Yaya Bey, así como el disco de remixes de Nine Inch Nails con Boys Noize.

La cosa no acaba ahí, ya que también están disponibles ya en plataformas nuevos álbumes de Kokoshca, Admire, Bedouine o Amma, hermana de RAYE. Y ya están disponibles en plataformas los temas de ‘LUX’ de Rosalía que eran exclusivos de la edición física.

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La jornada deja dos singles de comeback notorios. Por un lado, el de Olivia Rodrigo, la Canción del Día de hoy. Por otro, el de Céline Dion, que publica su primera canción en seis años. Además, tenemos un destacado dueto de Tyla y Zara Larsson, un nuevo single de Sombr y el tema de Lana Del Rey para la banda sonora de ‘James Bond’, el videojuego en este caso. El single de Massive Attack y Tom Waits está disponible en Youtube, pero no en Spotify.

Entre los sencillos destacados de este viernes de lanzamientos contamos también con los de Kacey Musgraves, Lori Meyers, Lola Índigo ft. Lia Kali, Queralt Lahoz y SALMA, Not for Radio (cantante de The Marías), ADÉLA, Belén Aguilera, MUNA, Demi Lovato o Young Miko.

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Y entre los lanzamientos menos mediáticos pero igualmente recomendables subrayamos los temas de Temples, Laaza, Kevin Morby, Russian Red, Me acuerdo de todo, nuestra recomendada Natanya, o el single de Naiara sampleando a Las Grecas.

