Polonia y Suiza también cancelan a Kanye West

Suiza y Polonia se suman a la lista de países europeos que han decidido cancelar los conciertos de Kanye West anunciados en sus respectivos territorios, dentro de la gira europea de su nuevo disco ‘Bully‘, citando sus pasadas declaraciones antisemitas.

El club de fútbol suizo FC Basel ha comunicado su decisión de rechazar una solicitud de actuación de West en junio, declarando que “No podemos, de acuerdo con nuestros valores, ofrecer una plataforma al artista en cuestión en este contexto”, en declaraciones recogidas por The Guardian.

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El estadio Silesian en Chorzów, Polonia, ha emitido un reporte similar: “El concierto de Ye (Kanye West), previsto para el 19 de junio de 2026 en el estadio Superauto.pl Silesian, no tendrá lugar debido a razones formales y legales”. Previamente, la ministra de Cultura de Polonia, Marta Cienkowska, se había opuesto a la presencia de West, señalando que la “promoción del nazismo” está en “manifiesta contradicción con los valores de Polonia”.

Parece que el desarrollo de la gira europea de Kanye West está pendiente de un hilo, aunque siguen en pie las fechas confirmadas en Turquía, Países Bajos, Italia, Madrid y Portugal.

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Los conciertos anulados previamente corresponden a fechas en el Reino Unido, que vetó la entrada de West al país, lo que resultó en la cancelación total del Wireless Festival, donde era cabeza de cartel, y en Marsella, Francia.