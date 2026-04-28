‘Calypso’ es la zona de confort de Guitarrica, pero también la nuestra

Guitarricadelafuente ha homenajeado la etapa de ‘Spanish Leather’, un antes y un después en su carrera, con su último lanzamiento. ‘Calypso’ fue justamente escrita durante la gira de aquel disco. Así, el single tiene un estilo derivativo, pero sigue resultando una interesante escucha.

En ‘La Odisea’ de Homero, Calypso aparece como la ninfa que retiene al héroe en su isla durante años, ofreciéndole inmortalidad y amor eterno. A la vez, evitando que cumpla el objetivo de regresar a casa con su familia. Para Guitarrica, ‘Spanish Leather’ es esa etapa de gloria que no quiere dejar ir. Quizás por eso vuelve a los ritmos de jersey beat que ya utilizó en ‘BABIECA’, o al TDAH musical de singles como ‘Full time papi’.

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Igual que le ocurre a Odiseo, ‘Calypso’ es la canción que no deja a Álvaro Lafuente continuar su camino y probar cosas nuevas, aunque cuesta imaginar a sus fans quejándose de esto. Producido por el propio artista junto a Phaoc y Carter Lang, el nuevo single habla de desvanecerse «contigo en esta playa» y de «aparecer en la gran pantalla». Ojo la referencia a Los Javis.

Pese a lo breve que es ‘Calypso’, los cambios de instrumentación y melodía son constantes. En ningún momento llega ser tan redonda como otras canciones de ‘Spanish Leather’, pero lo cierto es que hay de todo: parte acústica, parte electrónica, parte con autotune, parte con coro, puente calmado y final por todo lo alto. Pasan tantas cosas que nada destaca, pero a la vez tampoco molesta. Al menos, Guitarrica sigue siendo un especialista de las frases sueltas: «Falta el espíritu y me siento solo en el lavabo» / Bendita juventud, es un regalo envenenado».