‘Upside Down’ es un dignísimo lead single de Natalie Imbruglia

Durante meses circuló el rumor en redes de que el nuevo disco de Madonna se titularía “Algorhythms”, un juego de palabras entre los algoritmos y los ritmos musicales. Finalmente, ese título se lo ha quedado Natalie Imbruglia, solo que sin hacer alusión a los “ritmos” de la música disco; se titula simplemente con el nombre de este concepto informático.

El primer disco de Natalie Imbruglia en cinco años se podrá escuchar a partir del 4 de septiembre. Imbruglia asegura que su creación ha coincidido con el mayor bache de salud mental que ha vivido en su vida, y que con el álbum ha querido “transformar en luz la oscuridad”.

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La nota de prensa promete que ‘Algorithm’ recordará a los fans de Imbruglia “por qué se enamoraron de ella en primer lugar”. El primer adelanto lo confirma, ya que ‘Upside Down’ recupera las guitarras que marcaron la música de Imbruglia a principios de los 2000, y resulta una de sus canciones más deudoras del guitar pop, el indie pop y el jangle pop de los 80 y 90.

Sobre el tema, Imbruglia explica que versa sobre “la incapacidad de controlar mis emociones” y “cómo la fuerza de voluntad por sí sola no siempre funciona”, sino que a veces “necesitas herramientas, apoyo”, en posible alusión a la búsqueda de ayuda psicológica.

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Construida sobre teclados luminosos, capas de guitarras, alusiones a “bailar en el cielo” y una edificante y luminosa melodía, ‘Upside Down’ resulta un dignísimo lead single de Natalie Imbruglia. Aunque de momento no sabemos si se escuchará tanto como clásicos como ‘Torn’ o ‘Counting Down the Days’, sale más que airosa de su ejercicio nostálgico. En España podrás escucharlo en el BRAVA este verano.

