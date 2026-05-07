El gran cartel de DEMM26 en Matadero: 6 grandes nombres

El Día Europeo de la Música se celebra en el centro de cultura contemporánea de Matadero Madrid y en 2026 tendrá lugar del 19 al 21 de junio, coincidiendo con el Día Internacional de la Música, con actuaciones de Ángeles Toledano, Rita Payés y María Arnal el viernes 19, y Depresión Sonora, pablopablo y Alizzz el sábado 20, además de sesiones de DJ como Gazzi y Akazie.

El festival incluye también conciertos familiares en la Nave Una los días 20 y 21 a las 12.00 horas con Le Parody y La Fantástica Banda, y la participación de Cineteca Madrid del 16 al 21 de junio con un ciclo de proyecciones dedicado a la relación entre música y cine. En este artículo repasamos los nombres principales del cartel.

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20 de junio: el cartel entre la raíz y lo experimental

María Arnal

Reconocida por su trabajo entre la electrónica y la música tradicional, y antes por haber formado parte del dúo Maria Arnal i Marcel Bagés, Maria Arnal ha lanzado uno de los discos nacionales clave de este año, ‘AMA‘, un trabajo lleno de capas donde explora las posibilidades de la voz humana, ofreciendo una apretada fusión de pop y vanguardia.



Rita Payés

Trombonista y cantante que fusiona jazz, bossa nova y canción de autor, Rita Payés es una de las voces exquisitas de la música actual y, gracias a discos destacados como ‘Imagina’ (2019), ha dado a conocer su estilo mediterráneo por todo el mundo, conquistando a figuras internacionales como Jon Batiste, que la invitó a su último disco.



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Ángeles Toledano

Una de las voces emergentes del flamenco contemporáneo, Ángeles Toledano lograba con su disco ‘Sangre sucia‘ el reconocimiento de la industria musical, obteniendo nominaciones en el Premio Ruido o en los Premios de la Academia de la Música. Un disco que mezclaba tradición jonda con sonidos y enfoques actuales para investigar la experiencia femenina y el cuerpo.



21 de junio: el día del pop y el rock alternativo

Alizzz

Sus discazos en solitario ‘Tiene que haber algo más‘ y ‘Conducción temeraria‘ le han desmarcado radicalmente de su vanguardista trabajo con C. Tangana y han dejado un puñado de himnos de pop-rock y pop a secas inolvidables. Recientemente, su single ‘Callaíto‘, contra los trolls de internet, ha vuelto a dar en el clavo.



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Depresión Sonora

Referente del post-punk y la nueva ola española gracias a grandes discos como el reciente ‘Los perros no entienden de Internet‘, Depresión Sonora se cuenta entre las propuestas más influyentes del underground nacional del último lustro; su estilo minimalista y sus letras emocionales, llenas de cotidianeidad y desafecto, le han convertido en un nombre tremendamente popular también en América Latina.



pablopablo

Su propuesta íntima entre el pop y la experimentación lo ha convertido en un referente del actual pop de autor, siendo un compositor clave -y muy reconocible- para artistas como Guitarricadelafuente. Con una voz que enamora y una sensibilidad compositiva entre lo clásico y lo moderno, Pablo Drexler sigue presentando ‘Canciones en Mi‘, uno de los mejores discos del año pasado.

