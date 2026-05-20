Ariana Grande expande ‘Dangerous Woman’ por su 10º aniversario

A menos de una semana de iniciar su nueva era, Ariana Grande tiene una sorpresa para sus fans: una edición expandida de su tercer disco, ‘Dangerous Woman‘, por su 10º aniversario, que se celebra justo hoy, 20 de mayo.

El álbum que contenía los éxitos ‘Side to Side’ con Nicki Minaj y ‘Dangerous Woman’, incluye ahora la inédita ‘Know Better Part Two’, y reúne también otras pistas antes incluidas en lanzamientos exclusivos, como ‘Step on Up’, viral gracias a su mash-up no oficial con ‘Gimme More’ de Britney Spears, que suma 61 millones de visualizaciones en Youtube; y ‘Jason’s (Gave It Away)’, aunque estos temas ya estaban disponibles.



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Grande aprovecha, además, para actualizar los datos de ventas de ‘Dangerous Woman’. El álbum suma ya tres discos de platino y, en cuanto a sus singles, ‘Side to Side’ alcanza los 8 discos de platino, ‘Into You’ los 7 discos de platino y el tema titular, 6 discos de platino.

Grande ha dedicado unas palabras a ‘Dangerous Woman’ en redes, asegurando que es “Un álbum y una era que siempre ocuparán un lugar muy especial en mi corazón. Gracias por el cariño que habéis mostrado a este proyecto durante la última década y por los recuerdos más hermosos y decisivos… los valoro a ellos y a todos vosotros más de lo que las palabras pueden expresar».

Ariana Grande has updated US certifications for the ‘Dangerous Woman’ era: • Side to Side – 8x Platinum

• Into You – 7x Platinum

• Dangerous Woman (single) – 6x Platinum

• Dangerous Woman (album) – 3x Platinum

• Everyday – 2x Platinum

• Let Me Love You – 2x Platinum

•… pic.twitter.com/bIEkOEbljS — Pop Base (@PopBase) May 20, 2026

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La nueva era de Ariana Grande está a la vuelta de la esquina: El 29 de mayo, es decir, el viernes que viene, podrá escucharse ‘Hate That I Made You Love Me‘, el primer single de ‘Petal’. Ariana ha adelantado un fragmento del tema en sus redes, aunque más que escuchar un trozo de la canción, lo que escuchamos es su “vibe”. ‘Petal’ sale el 31 de julio.