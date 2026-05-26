La serie de cuatro películas de los Beatles se centrará en cada miembro del grupo y hará especial hincapié en sus mujeres, a las que el director Sam Mendes ha descrito como “fascinantes y únicas”. Sin embargo, Pattie Boyd -quien fuera esposa de George Harrison- dice que nadie involucrado en la cinta se ha puesto en contacto con ella para consultarle su versión o avisarle de su representación en la película. Todo ello pese a que ya hay actriz asignada para interpretarla en pantalla, Aimee Lou Wood.

Boyd estuvo casada con George Harrison desde 1966 hasta 1977. De hecho, ‘Something’ se considera inspirada en aquella relación. Sin embargo, la modelo asegura que Mendes no la ha contactado: “Quizá me equivoque, pero habría pensado que habría sido educado mencionarlo o decirme que habían elegido a alguien para interpretarme”, ha comentado. “No me ha contactado nadie. Podría haber contado historias realmente interesantes, pero creo que no quieren saberlas”.

- Publicidad -

Desgraciadamente para Boyd y otras figuras de la historia del pop, en la industria del cine es habitual que en biopics y dramatizaciones sobre figuras reales no se consulte directamente a las personas representadas o a sus familias, especialmente cuando se trata de personajes públicos o hechos ya ampliamente documentados. Ocurrió con ‘La red social‘, ‘House of Gucci‘, ‘Blonde‘ y otras producciones.

De hecho, en su charla con el podcast Miss O’Dell: Abbey Road To Tulsa Time, Boyd -que hoy tiene 82 años- señala que sospecha que el enfoque del proyecto no busca necesariamente la fidelidad histórica: “No tiene nada que ver con la verdad ni con lo que realmente pasó, porque no quieren hablar con la gente que estuvo allí. Es más bien la creación de lo que el cineasta cree que ocurrió”.

- Publicidad -

Aun así, Boyd ha intentado restarle peso al asunto con humor, asegurando que no piensa darle demasiadas vueltas. Incluso ha dejado una pulla a Mendes, diciendo en tono irónico: “He oído que es famoso. Al parecer, este hombre es famoso”.

La serie de los Beatles se estructura en cuatro películas centradas en cada miembro del grupo y tiene previsto estrenarse de forma simultánea en abril de 2028. El reparto principal incluye a Paul Mescal como Paul McCartney, Harris Dickinson como John Lennon, Joseph Quinn como George Harrison y Barry Keoghan como Ringo Starr.