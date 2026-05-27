5 razones para mirar a la escena catalana en el Primavera Sound 2026

La 24ª edición de Primavera Sound Barcelona vuelve a poner el foco en la escena catalana dentro de una programación que mezcla grandes nombres internacionales con una destacada, y cada vez más amplia, presencia local. Del 1 al 7 de junio, el festival convertirá la ciudad en un escaparate del talento del territorio, en un momento especialmente fértil y diverso para la música hecha en Cataluña.

Entre los nombres del cartel destacan Bad Gyal, Rojuu, Renaldo & Clara, Ouineta o Ven’nus, junto a propuestas que cruzan escenas y generaciones, desde proyectos consolidados hasta artistas emergentes. En este artículo nos centramos en cinco de estas nuevas voces que están empezando a ganar peso dentro del circuito.

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La programación se extiende también por las salas de la ciudad con Primavera a la Ciutat, donde se suman actuaciones como la de nuestros recomendados Remei de Ca la Fresca, entre otras. Además, Primavera Pro en el CCCB completa el foco en el talento emergente con una jornada de showcases gratuitos que reúne a varios de los nombres que comentamos aquí.

kara boi

Kara Boi es el proyecto de la artista barcelonesa Cris Llobet. Antes conocida bajo el alias de Krissia, Kara Boi es el nombre que marca una evolución artística evidente en cortes como ‘3 ríos’, de carácter ambiental y emotivo, y en la seguridad con la que aborda la diversidad estilística. Todo parece dársele bien, desde el dream-folk de ‘solo quiero que me acaricies’ hasta el glitch-pop de ‘La sensación’, que remite a Dntel o Lali Puna. El indie-rock delicado de ‘Qué feo está todo’ y el piano atemporal de ‘Creo que me creo’ demuestran también su sensibilidad para la composición y la interpretación. Son canciones sobre el duelo, sobre aprender a atravesarlo y recordar qué cosas importan de verdad, manteniendo siempre una mirada íntima. En CCCB



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Lhara

Antigua estudiante de traducción, la artista guipuzcoana residente en Barcelona Lhara se está labrando un hueco en el urban pop de corte vanguardista, sin renunciar a los códigos del hyperpop y la electrónica. Su último disco es conceptual y se basa en la historia de los pecados de una familia, con temas como ‘Don – Bill$’ u ‘Ofelia – Downtown boy’ destacando por su producción hipersensorial y rítmica. Con tres álbumes publicados, Lhara ha experimentado también con el trance en ‘Y dime xk’, junto a Sila Lua, o con el trip-hop en ‘Oro (todo lo kiero)’, manteniendo siempre una voz muy personal. En Primavera a la Ciutat



Serpent

Banda catalana surgida de proyectos previos como The Anti-Patiks o The Gundown, Serpent practica un hardcore-punk con letras en catalán. Su sonido lleno de guitarras afiladas, bajos contundente y baterías rápida y precisa se complementa con la voz llena de rabia de su vocalista, Sergi Bertran. Sus letras abordan el malestar generacional, la nostalgia como producto cultural o la precariedad de la escena underground, todo ello atravesado por una mezcla de rabia, tensión y resignación que ha conectado con el público y que se condensa en su recomendable disco ‘Absolutisme zen’, de título tan sugerente como revelador. En Primavera a la Ciutat



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Kris Tena

Kris Tena es una de las voces más singulares de la nueva canción de autor catalana. Nacida en 1999 en un entorno musical, su música transmite una madurez que va mucho más allá de lo que podría sugerir su edad. Las canciones de ‘mai adeu’, su último disco, transitan entre el folk luminoso de ‘Dicen’ y la experimentación con el autotune de ‘JIM’, entre el catalán y el castellano, siempre reconfortantes gracias a la calidez e intimidad de su voz. Según Tena, el álbum “resume el deseo de permanencia desde el que me relaciono con la vida”. Quienes disfruten de artistas como Sílvia Pérez Cruz o Rita Payés -que colabora en el disco- harían bien en no perderle la pista. En CCCB



Hadren

Debutante muy joven -le conocimos cuando tenía 18 años, aunque empezó un poco antes-, Hadren es el proyecto de un diseñador sonoro, productor y DJ barcelonés Adrià Arbós. Su música se mueve entre la electrónica rave, el deconstructed club, el avant-pop, el techno, el latin club y el hyperpop, pero quizá lo más destacable de su propuesta es el alter ego azul que aparece en portadas e imágenes promocionales. Además de su trabajo en solitario, también ha colaborado como productor con otros artistas y ha sido director musical del último show de Belén Aguilera. Su disco ‘TRICK TRACKS’ ofrece en cortes como ‘CarCrush’, ‘SoRomantic’ o ‘Star’ un sonido lleno de ritmo, detalle, electrónica envolvente y un torrente de sensualidad digital que sabe a presente y a futuro a la vez. En CCCB

