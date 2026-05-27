Lola Young reescribe su historia con la adicción en ‘From Down Here’

«Estoy reescribiendo el siguiente capítulo de mi historia con esta canción». Así describe Lola Young su nuevo single. Después de colapsar en medio de un concierto y de la cancelación de toda su agenda a finales de 2025 para centrarse en sus problemas de adicción, la artista británica regresa de forma triunfal con ‘From Down Here’. Es la Canción del Día.

Con ayuda de James Blake en la composición y en la producción, Young cambia su estilo medio guitarrero por toda una balada sintetizada en la que su voz brilla por encima de todo lo demás. La artista canta sobre estar fuera de lugar, subiéndose a una mesa sin poder bailar, no sabiendo cómo empezar una conversación o sintiéndose extraña en su «lugar favorito»: «¿Por qué odio estar aquí?», canta.

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El estribillo aborda el tema de sus adicciones de cara, describiéndose como «no viva del todo» y «en algún punto entremedias» entre la vida y la muerte: «Echo de menos el subidón desde aquí abajo / Solía volar por aquí». Pese a la seria temática que trata la canción, ‘From Down Here’ sigue funcionando perfectamente como una canción de pop. Además, tiene una de las mejores interpretaciones vocales de Lola Young.

Esta explica el concepto detrás de la canción en un post de Instagram: «El día después de ganar un Grammy, sentí un subidón, pero no como los que he solido tener, era un nuevo tipo de subidón, uno puro y orgánico. No me había sentido así en muchísimo tiempo. Era algo que no sabía que había perdido, pero joder, lo echaba de menos». Al final, cuenta que ‘From Down Here’ enseña que «la alegría y el dolor pueden vivir en el mismo espacio y tiempo».