Gracie Abrams anuncia dos conciertos en Barcelona

Gracie Abrams ha anunciado hoy su gira de arenas, The Look At My Life Tour, que pasará por Norteamérica, Europa y Reino Unido. Esta comenzará en Estados Unidos el 2 de diciembre de 2026, y no será hasta mayo de 2027 cuando la autora de ‘Hit The Wall’ pase por nuestro país, con dos fechas exclusivas en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

La etapa europea de la gira de Gracie Abrams llevará a la artista a Barcelona durante los días 27 y 28 de mayo de 2027, donde estará acompañada por Jake Minch como artista invitado. Esta será la culminación de un tour que previamente pasará por Estados Unidos, Canadá, Francia, Bélgica, Holanda, Irlanda, Reino Unido, Alemania, Suecia e Italia.

- Publicidad -

La preventa de los conciertos de Gracie Abrams tendrá lugar el próximo martes 2 de junio a las 9h y quienes reserven su nuevo álbum, ‘Daughter From Hell’, antes del lunes 1 de junio a las 13h recibirán un código para acceder a la preventa. Quien ya lo haya reservado, recibirá un código automáticamente.

Por otro lado, habrá una preventa para usuarios de Live Nation el jueves 4 de junio, también a las 9h. La venta general comenzará el viernes 5 de junio a las 9h en Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés.