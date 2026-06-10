Paycheque reviven a Gina X en la seductora ‘Heatwave’

Si una banda nueva suena como si estuviera totalmente formulada desde el segundo cero, es muy probable que detrás de su formación se escondan integrantes con cierta experiencia. Es el caso de Paycheque, un nuevo dúo de synthpop formado por Allison Goldfarb (que no Alison Goldfrapp) de Geranium y Jackson MacIntosh de TOPS y Drugdealer que quieren llevarte al lado oscuro.

Su música recuerda a la época en que las propuestas de gente como Nite Jewel, Tennis o Class Actress llenaban los blogs de esperanza, y de esperanza va la cosa, porque el grupo tiene apenas seis singles publicados y ningún álbum de estudio. Su debut oficial homónimo se publica en dos días.

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Aunque la propuesta de Paycheque, que incluye títulos que evocan el glamour de los 80 como ‘Camouflage’, se inclina hacia los sintes noir y cierta sensibilidad underground en la producción, remitiendo a la estética de las bandas del mítico Italians Do It Better, como Chromatics o Glass Candy.

Si te gustan todos estos grupos no te puedes perder el glamour decadente de ‘Temporary Love’ ni el delicioso new wave de ‘Generic Actress’, aunque el tema que elegimos como Canción del Día hoy es el más reciente, ‘Heatwave’.

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‘Heatwave’, que de momento solo está disponible en YouTube, aúna ritmos post-disco y guitarras eléctricas con un estribillo que es puro suspense y seducción. La atmósfera de antro ochentero decadente está perfectamente perfilada a lo largo de la canción, y mientras el grupo reconoce que la pieza está inspirada por artistas como Saada Bonaire y Gina X Performance, afirma -sin intención de presumir- que el arreglo de guitarra lo grabaron en una sola toma. Frescura ochentera, en 2026.





