SVSTO: «Estar en la Factory de Warhol era rodearte de locas. I can relate»

Una de las satiristas más afiladas del mundo actual que tenemos, SVSTO (Carla Parmenter) ha vuelto estos días con el lanzamiento de un nuevo single que lleva totalmente su marca: ‘Bar Manolo‘ es una reivindicación de la sencillez a golpe de electroclash, construida en torno a la imagen del típico bar español que permanece impermeable a la gentrificación. Precisamente de la crisis urbanística hablaba ‘Mil €‘, mientras que la performance del feminismo radical estaba presente en esa ‘Venganzza’ que tenía como referentes lo mismo a Virginie Despentes que a la rave alemana.

Con motivo del lanzamiento de ‘Bar Manolo’, SVSTO es la nueva invitada a la sección comisariada por Jägermusic «Meister of the Week«, donde los artistas ahondan en aficiones no relacionadas con la música. SVSTO elige hablar de su fascinación por la Factory de Andy Warhol -que no por Warhol- y sus musas, entre las cuales se encuentran Nico o la mil veces referenciada Edie Sedgwick.

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¿Por qué decides hablar de las superestrellas de Warhol?

En mi época de la uni estaba bastante obsesionada, hasta el punto de que hice el trabajo final de carrera sobre posmodernismo y las pelis de Warhol. Me atraía el hecho de que iba más sobre los personajes y la performance que sobre contar una historia con principio, nudo y desenlace. Tengo que decir que, más que el personaje de Warhol, me fascinaba el concepto de la Factory y de la contracultura en el Nueva York más decrépito de finales de los 60 y 70. También el hecho de rodearte de locas. I can relate.

¿Te identificas con alguna en concreto?

A ver, la mayoría eran niñas ricas que se habían rebelado. Las que más me gustaban eran Viva, que es una de las pioneras en hacer videoarte, y por supuesto Candy Darling (“no soy una mujer auténtica, pero ¿a quién le interesa la autenticidad?”) y Jackie Curtis. La Jackie, aparte de tener las mejores cejas del universo, era una performance viviente. Cada año se casaba con uno diferente y hacía bodorrio. Y claro, Nico, con su voz de haberse fumado 500 Ducados, me encandiló totalmente. Pensé: ah, ¿que se puede cantar mal y tener un grupo? Allá que voy.

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Warhol exhibió a sus superestrellas en sus películas underground, como ‘Flesh’, ‘Heat’ o la controvertida ‘Blue Movie’; ¿cuál sería para ti la mejor película de Warhol?

Es fuerte pensar que las vi todas porque realmente son infumables. Parece ser que mi capacidad para prestar atención no estaba completamente devastada en 2010. Pero sí, recuerdo ‘Flesh’, ‘Heat’ y ‘Trash’ como las que más me gustaron. Cuando cumplí 22, mis padres me regalaron un viaje a París para ir a ver una expo de Warhol, y recuerdo que proyectaban la película de su amigo durmiendo durante 8 horas y estuve un buen rato viéndola. Fascinante, porque ahora no puedo ni acabar de ver un reel.

«La mayoría de superstars de Warhol eran niñas ricas que se habían rebelado»

¿Crees que las Warhol Superstars eran realmente “actores” o más bien personas interpretándose a sí mismas dentro del universo Factory?

Yo creo que la gracia era eso, que no sabías si estabas viendo un documental de gente completamente ida o si era una parodia de ellos mismos. Igual eran las dos cosas a la vez.

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¿Cuánto de realidad y cuánto de ficción percibes en las películas de Warhol?

Un profesor que tuve decía que no existe la realidad en el cine. Los documentales también son ficción porque siempre hay una intención detrás, y el hecho de que decidas colocar la cámara en un lado u otro ya es manipular la realidad, igual que lo que decides montar.

¿Warhol explotaba emocionalmente a sus musas o les ofrecía una plataforma de visibilidad que no habrían tenido de otra forma?

Creo que las dos son verdad. Por un lado, alzar a personas queer y disidentes al estatus de superstar en aquella época me parece genial, pero no creo que ninguna acabara mejor de lo que estaba antes. Y Warhol tenía una pinta de ser una bicha que flipas.

Edie Sedgwick es la superestrella warholiana más influyente, inspirando trabajos de The Velvet Underground, Lady Gaga o un disco entero de Alizée. ¿Cómo explicas esta fascinación por ella? ¿Qué la diferencia de las otras “musas”?

A mí lo que me pasa con Edie es que tuvo este revival hipster millennial y la hemos visto hasta en la sopa. De ella me quedé con el look de ir en bragas y medias.

¿Las superestrellas de Warhol han inspirado la obra de SVSTO u otros de tus proyectos?

Sí, a nivel estético sobre todo. También estaba obsesionada con los primeros tres álbumes de The Kills, que bebieron mucho de The Velvet Underground, y me flipaban sus letras. Y también me interesaba cómo Warhol, en vez de crear cosas de 0, cogía imágenes ya existentes y las recontextualizaba. Esto, de manera obviamente muy mamarracha, es algo que nos gustaba hacer con Las Bistecs. Por ejemplo, coger un trozo de poema de Machado y ponerlo en una canción electrónica. Sorry, Machado, en realidad eso no tiene perdón.

«Alzar a personas disidentes a superstars en aquella época me parece genial, pero no creo que ninguna acabara mejor de lo que estaba antes»

Fue muy sonado el caso de Valerie Solanas, que intentó matar a Warhol. ¿Crees que su atentado contra Warhol debe leerse como un acto político, psicológico o una mezcla de ambos?

En mi tema ‘Venganzza’ tenía un verso dedicado a Valerie Solanas, pero al final no lo puse. Ella escribió el manifiesto ‘SCUM’, que literalmente quería, entre otras cosas, aniquilar el sexo masculino. Disparar a Warhol no fue un acto político por eso, fue porque tenía la paranoia de que este le quería robar un manuscrito.

Hay verdaderas curiosidades en el grupo de superestrellas: Bibbe Hansen es la madre de Beck, Ultra Violet es la madre de Gaby Hoffmann (‘Girls‘)… ¿Hay alguna que quieras destacar y que la gente conozca menos?

No sé mucho sobre ella, pero me acuerdo de su nombre, que me parece increíble: International Velvet. ¿Hola? Ponerte International de nombre me parece ideal.

Si la Factory hubiese existido en la era de las redes sociales, ¿qué superestrella crees que habría sido influencer hoy?

Creo que ellas hubieran sido antiinfluencers porque de wellness nada jajajaja.

