Taylor Swift suma 15º single nº1 en EE UU… y vuelve al estudio

Taylor Swift vuelve a coronar el Billboard Hot 100 con ‘I Knew It, I Knew You‘, que entra directa al número 1. El simpático tema de country-pop, incluido en la banda sonora de ‘Toy Story 5’, inspirado en Jessie, suma así el 15º nº1 de su carrera.

Con este logro, Swift se desmarca de Drake y Rihanna, con quienes estaba empatada, y se coloca tercera en el ranking histórico de artistas con más números 1, solo por detrás de The Beatles (20) y Mariah Carey (19). Además, suma su noveno debut directo en el nº1, superando a Ariana Grande como la mujer con más entradas de este tipo.

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El single también entra en la historia del cine: es solo la tercera canción de una película de animación de Disney que llega al nº1 del Hot 100, y la primera de Pixar. Un logro más para una Swift que sigue encadenando récords sin parar.

Como veis, Swift no consiguió su primer número 1 en Estados Unidos hasta 2012, pero la mayoría de ellos se han acumulado en los últimos seis años. El número 1 de ‘Opalite‘ llegó el pasado mes de febrero.

1.- We Are Never Ever Getting Back Together

2.- Shake It Off

3.- Blank Space

4.- Bad Blood

5.- Look What You Made Me Do

6.- cardigan

7.- willow

8.- All Too Well (Taylor’s Version/10 Minute)

9.- Anti-Hero

10.- Cruel Summer

11.- Is It Over Now?

12.- Fortnight

13.- The Fate of Ophelia

14.- Opalite

15.- I Knew It, I Knew You

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Taylor Swift, por otro lado, ha sido grabada entrando en los Electric Lady Studios de Nueva York, apenas tres semanas antes de su boda con Travis Kelce, prevista para el 3 de julio. Swift habría pasado la noche en el estudio, ya que ha sido vista abandonando el edificio ocho horas después, acompañada de Alana Haim.

