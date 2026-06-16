Taylor Swift suma 15º single nº1 en EE UU… y vuelve al estudio

Taylor Swift vuelve a coronar el Billboard Hot 100 con ‘I Knew It, I Knew You‘, que entra directa al número 1. El simpático tema de country-pop, incluido en la banda sonora de ‘Toy Story 5’, inspirado en Jessie, suma así el 15º nº1 de su carrera.
Con este logro, Swift se desmarca de Drake y Rihanna, con quienes estaba empatada, y se coloca tercera en el ranking histórico de artistas con más números 1, solo por detrás de The Beatles (20) y Mariah Carey (19). Además, suma su noveno debut directo en el nº1, superando a Ariana Grande como la mujer con más entradas de este tipo.
El single también entra en la historia del cine: es solo la tercera canción de una película de animación de Disney que llega al nº1 del Hot 100, y la primera de Pixar. Un logro más para una Swift que sigue encadenando récords sin parar.
Como veis, Swift no consiguió su primer número 1 en Estados Unidos hasta 2012, pero la mayoría de ellos se han acumulado en los últimos seis años. El número 1 de ‘Opalite‘ llegó el pasado mes de febrero.
1.- We Are Never Ever Getting Back Together
2.- Shake It Off
3.- Blank Space
4.- Bad Blood
5.- Look What You Made Me Do
6.- cardigan
7.- willow
8.- All Too Well (Taylor’s Version/10 Minute)
9.- Anti-Hero
10.- Cruel Summer
11.- Is It Over Now?
12.- Fortnight
13.- The Fate of Ophelia
14.- Opalite
15.- I Knew It, I Knew You
Taylor Swift, por otro lado, ha sido grabada entrando en los Electric Lady Studios de Nueva York, apenas tres semanas antes de su boda con Travis Kelce, prevista para el 3 de julio. Swift habría pasado la noche en el estudio, ya que ha sido vista abandonando el edificio ocho horas después, acompañada de Alana Haim.