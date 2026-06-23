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Ariana Grande revive el terror suburbano 50s en HTIMYLM

Joric
Por Joric

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Ariana Grande revive el terror suburbano 50s en HTIMYLM

Por Joric
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Si hay un realizador de videoclips al que le gusta jugar con referentes fílmicos, ese es Christian Breslauer. Como ya demostró en sus homenajes a ‘Kill Bill’ u ‘¡Olvídate de mí!’, el director floridense vuelve a echar mano del imaginario cinematográfico para construir la estética del vídeo de ‘hate that i made you love me’, primer sencillo del nuevo disco de Ariana Grande, ‘Petal’.

Ya desde los títulos de crédito, Breslauer sitúa al espectador en un universo que remite a las cabeceras de terror y thrillers de serie B de los años cincuenta. La tipografía amarilla (como el vestido de Ariana), pintada como a brochazos sobre un cielo tormentoso, anticipa la combinación de romance, humor negro y elementos sobrenaturales que vertebra todo el videoclip.

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El protagonismo de Justin Long, convertido casi en un icono del cine de terror contemporáneo gracias a títulos como ‘Barbarian’, ‘Tusk’ o ‘Jeepers Creepers’, refuerza esa lectura. Su presencia funciona como un pellizco cómplice para el espectador familiarizado con el género y contribuye a situar la historia en un territorio a medio camino entre el thriller psicológico, la comedia de terror retro y el cuento moral de fantasmas sobre la culpa y sus consecuencias.

A ello se suma una estética que combina el suburbio idealizado de los años cincuenta con ecos de las comedias sobrenaturales clásicas tipo ‘El espíritu burlón (1945) o ‘Me casé con una bruja’ (1942). Ariana encarna sucesivamente a la chica de la curva, el espectro de casa encantada y la novia fantasma vengativa, tres figuras emblemáticas del imaginario fantástico que convierten el videoclip en una pequeña antología de fantasmas femeninos con ganas de ajustar cuentas.

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