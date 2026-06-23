Ariana Grande revive el terror suburbano 50s en HTIMYLM

Si hay un realizador de videoclips al que le gusta jugar con referentes fílmicos, ese es Christian Breslauer. Como ya demostró en sus homenajes a ‘Kill Bill’ u ‘¡Olvídate de mí!’, el director floridense vuelve a echar mano del imaginario cinematográfico para construir la estética del vídeo de ‘hate that i made you love me’, primer sencillo del nuevo disco de Ariana Grande, ‘Petal’.

Ya desde los títulos de crédito, Breslauer sitúa al espectador en un universo que remite a las cabeceras de terror y thrillers de serie B de los años cincuenta. La tipografía amarilla (como el vestido de Ariana), pintada como a brochazos sobre un cielo tormentoso, anticipa la combinación de romance, humor negro y elementos sobrenaturales que vertebra todo el videoclip.

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El protagonismo de Justin Long, convertido casi en un icono del cine de terror contemporáneo gracias a títulos como ‘Barbarian’, ‘Tusk’ o ‘Jeepers Creepers’, refuerza esa lectura. Su presencia funciona como un pellizco cómplice para el espectador familiarizado con el género y contribuye a situar la historia en un territorio a medio camino entre el thriller psicológico, la comedia de terror retro y el cuento moral de fantasmas sobre la culpa y sus consecuencias.

A ello se suma una estética que combina el suburbio idealizado de los años cincuenta con ecos de las comedias sobrenaturales clásicas tipo ‘El espíritu burlón (1945) o ‘Me casé con una bruja’ (1942). Ariana encarna sucesivamente a la chica de la curva, el espectro de casa encantada y la novia fantasma vengativa, tres figuras emblemáticas del imaginario fantástico que convierten el videoclip en una pequeña antología de fantasmas femeninos con ganas de ajustar cuentas.

