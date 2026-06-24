El mismo jueves de Primavera Sound, en el que me reúno con JADE en un hotel de Barcelona, tengo la oportunidad, unas horas antes, de reunirme con Grace Ives en otro hotel de la ciudad para hablar de su nuevo álbum. Digamos que, para cuando llega la hora de cubrir el festival, la lluvia y el viento no son la mejor bienvenida. Más tarde resultará que varios cabezas de cartel, entre ellos Doja Cat, tienen que cancelar por motivos de seguridad.

Las dos artistas mencionadas actúan sin problema, por suerte: Grace Ives, una de las actuales sensaciones del pop alternativo estadounidense, es una de las encargadas de abrir la tarde del sábado presentando su disco ‘Girlfriend’ ante lo que por fin se puede considerar un buen solazo. Ya no hay lluvia, sino calor. Grace actúa de negro y, justamente durante su actuación, se anuncia la aparición sorpresa de Olivia Rodrigo, a quien Grace ha teloneado. En persona es algo tímida, pero luego se suelta; hablamos de adicción, proceso creativo o autopromoción.

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He notado que los artistas nuevos recientemente usan mucho el patrón de breakbeat; se ha proliferado bastante en la música nueva, como en tu canción ‘Fire 2’. ¿Por qué crees que los nuevos artistas usan tanto este tipo de patrón de batería?

Creo que tiene la energía de la música de baile incorporada, como en el jungle. Tiene su propia energía, así que puedes dejarlo bastante espaciado encima. El beat de ‘Fire 2’ en realidad viene de un pack de batería.

Tu música tiene una vibra de producción descentrada y ruidosa, incluso los acordes de piano en ‘My Man’ suenan un poco desafinados. ¿Cómo encuentras el equilibrio entre hacer música pop que sea ruidosa, pero manteniendo la mezcla accesible y no demasiado sucia?

Creo que es una preferencia de mi gusto en el estudio. Me gusta un poco de suciedad, pero que siga siendo bello. El ruido, por supuesto, puede ser hermoso, pero normalmente he mantenido las cosas bastante limpias en el pasado. La música que escucho ahora es ambient y noise, así que estoy en ese punto. Cuando hice este álbum, la idea del ruido y la aspereza en mi propia música era algo nuevo en mi vida, así que no lo llevé demasiado lejos.

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¿Qué música ambient estás escuchando?

¡Me encanta Laurel Halo! Es inspirador ver a una artista trabajar así, una artista que se permite cambiar tanto entre álbumes.

¿Qué álbum de otro artista le presentarías a la gente para que te conozca mejor?

[piensa un rato] Quizás un álbum temprano de Mitski. En sus primeros trabajos sonaba más dulce y melódica, y en ese sentido nos parecemos un poco en cómo las melodías impulsan la música.

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Dices que has escrito este álbum después de tocar fondo debido al abuso de sustancias. ¿Qué idea errónea sobre las personas que sufren adicciones sigue existiendo?

Creo que la gente piensa que estamos rotos o atormentados. Cuando lo mencionan en entrevistas conmigo, pienso: “¡Estoy bien!”. Me miran con un poco de pena, como si sintieran lástima por mí. Personalmente, me siento mejor que en mucho tiempo. No hay razón para sentir pena por mí.

¿Cómo ha cambiado tu relación con la creatividad desde que estás sobria?

Creo que es más divertido. Me siento como una niña jugando, más fiel a mí misma. Puedo crear algo y al día siguiente pensar “eso no estaba tan bien”, sin culpar a circunstancias externas como el consumo de sustancias. Me siento más cómoda en el proceso y en aprender cómo trabajo. Estoy más presente.

Te mudaste de Nueva York a California. ¿Cómo ha influido ese cambio de entorno en el sonido del álbum?

En Brooklyn estaba bastante protegida y aislada, estaba cómoda y me encantaba estar en casa. Pero en California estaba fuera de mi elemento, en una especie de gran extensión de tierra donde todo se siente más grande. Me sentía más en control de mi vida individual, mientras que en Brooklyn estaba muy ligada a mi casa, a mi novio y a mis gatos. En California estaba sola, conduciendo, mirando las montañas, y me sentía muy pequeña, pero en plan bien.

¿Qué canción tuya pensabas que no iba a conectar, pero al final sí lo hizo?

Las canciones más lentas como ‘My Man’ y ‘Garden’ me costó aceptarlas porque pensaba que les faltaba energía, pero a la gente realmente le emocionaron. Me sorprendió que la gente las aceptara mientras yo estaba luchando contra ellas.



«A los artistas se les admira mucho por su juventud, te impacta más cuando alguien tiene 18 años o algo así»

Dices que confiar en tus productores es muy importante, especialmente John DeBold y Ariel Rechtshaid para este álbum. ¿Te sientes más cómoda diciendo cosas negativas que antes?

Mucho más… Al principio me preocupaba perder algo de control sobre el trabajo y que las cosas dejaran de ser mías. Temía que el proceso se me escapara de las manos y perderme la experiencia de hacer el álbum. Pero no fue así en absoluto. Ahora estoy más cómoda porque ya no tengo ese miedo. Estoy aprendiendo cómo es trabajar con otras personas.

¿No te daba cosa desaparecer durante tres años y luego volver? No porque te olvidaran, sino porque hay tanta música y los artistas nuevos reciben mucha atención.

A veces me frustraba lo que tardó en hacerse este álbum. Sí tenía miedo de perder la oportunidad de ser una artista joven. A los artistas se les admira mucho por su juventud, te impacta más cuando alguien tiene 18 años o algo así. Sentía que tenía que sacar algo para mostrar que era una gran artista joven. Me preocupaba ser olvidada, pero ya no tanto.

¿Cuál es un trabajito temporal que odiaste, pero del que más aprendiste?

Ser camarera. Fue muy duro. Aprendí que la gente es complicada, muy diferente entre sí, con necesidades distintas e intensas. Pero también me sentía parte del mundo. La gente en servicios es muy grosera contigo, pero aprendes muchísimo. Recuerdo que una vez me equivoqué con un pedido y me sentía fatal. Le dije a mi jefe: “Lo siento mucho, no volverá a pasar”. Y él me dijo: “Volverá a pasar, y está bien”.

«Todavía me siento algo disociada con todo lo bueno que me está pasando. No lo disfruto porque siento que no es real»

Estás teloneando a Gracie Abrams. ¿Qué parte de tu música esperas que conecte más con sus fans?

Gracie habla mucho de su salud mental, de sentirse diferente, oscura y decaída. Me identifico con eso y también escribo de forma parecida a veces. Espero que los fans conecten emocionalmente con mi música. También creo que sus fans saben reconocer buenas canciones pop, y espero que les gusten algunas de las mías.

Tienes una canción, ‘Neither You Nor I’, que me recordó mucho a ‘Human Behaviour‘ de Björk. Cuéntame el proceso.

¡La gente me preguntaba si había sampleado algo! Pero no, es original. Es una canción divertida y rara. Es una de las piezas fuera de la norma del álbum, no sigue una estructura concreta y su paleta sonora es extraña. No tenía que ser «bonita» en absoluto, me encanta que suene cool y algo “sucia”. Trata sobre estar en una pelea con alguien, sobre personas atrapadas en sus roles, en una especie de guerra fría esperando la violencia. Sobre darse cuenta de que las palabras y la pelea no funcionan. Es una pelea frustrante.

Hablaste con Hunter Schafer sobre no sentirte cómoda con la autopromoción, como entrevistas o TikTok, y que te sentías disociada con la idea de que a la gente le gustara tu música. ¿Ha cambiado eso para ti?

Estoy más cómoda con la idea de mostrarme, menos asustada de publicar y promocionar. Pero todavía me siento algo disociada con todo lo bueno que me está pasando. Siento que no es real. Lo de abrir para Gracie Abrams y Olivia Rodrigo, no lo estoy sintiendo tanto como debería porque me siento algo distante. Me siento separada de la artista y de la persona.

¿Algún artista con el que te gustaría colaborar?

Me encantaría cantar con Lana Del Rey, y también trabajar con Nourished by Time. Creo que funcionaría muy bien.

