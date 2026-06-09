JADE: «Necesito recordarme lo buena que soy»

El fatídico jueves de Primavera Sound, un rato antes de que la lluvia y los vendavales desencadenen una crisis programática que provocará varias cancelaciones importantes -aunque el festival continuará con la mayoría de los conciertos previstos-, me reúno con JADE en una pequeña sala de un hotel de Barcelona para comentar su primera era como artista en solitario. Cuando salgo del hotel empieza a llover y todavía no soy consciente del drama que está por venir, aunque al final tampoco resulta para tanto (desde fuera, al menos).

La era de JADE viene marcada, por supuesto, por su debut, ‘That’s Showbiz Baby!‘, su primer trabajo como solista tras el parón de Little Mix, una de las girl bands más populares de la historia del Reino Unido. ‘That’s Showbiz Baby!’ es, además, uno de los mejores discos de 2025 por la forma en que aborda sin tapujos la industria musical mientras sirve auténtica «pop perfection» por el camino.

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JADE, que acaba de aterrizar en Barcelona, me recibe maquillada y no puedo evitar fijarme en sus preciosas uñas de gel con efecto cristal. Relajada y muy agradable en la conversación, hablamos sobre lo que ha significado esta era para ella o sobre su reciente colabo con Lily Allen. También confirma que no ha escrito para Madonna, a pesar de los rumores.

Hablamos hace un año. ¿Qué sensaciones tienes de la era ‘That’s Showbiz Baby!’ un año después?

Me siento increíblemente orgullosa de todo. Creo que ha funcionado muy bien e incluso ha superado mis propias expectativas. Especialmente en Estados Unidos ha sido increíble ver cuánta gente ha conectado con el disco. Tenía miedo de las reacciones porque es mi debut en solitario y nunca sabes qué va a pensar la gente. Las canciones son más personales de lo que estoy acostumbrada a compartir, así que me imponía bastante respeto darlas a conocer. Me ha encantado crear el show, toda la estética de la era… me ha encantado todo.

Como compositora en solitario, después de Little Mix, ¿has encontrado alguna fortaleza como compositora?

Me he dado cuenta de que soy mejor de lo que pensaba, sobre todo escribiendo letras. He visto reacciones muy positivas a mis letras y a mis conceptos, y ha sido bonito descubrir que quizá soy bastante buena en eso específicamente. No estaba tan acostumbrada a escribir letras más biográficas, rebeldes, pícaras o incluso controvertidas. No solo disfruté mucho haciéndolo, sino que también he comprobado que se me da bien.

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¿Cómo has encontrado el equilibrio entre presentar un concepto de disco atractivo para el gran público que, sin embargo, está basado en hablar de forma honesta y transparente sobre el lado negativo de la industria musical?

He escrito muchísimas canciones sobre muchos temas. Cuando empecé a escribir en solitario me sentía un poco perdida; no sabía sobre qué escribir. Me sentía bastante en paz y no encontraba un tema claro. Entonces pensé: ¿cuál ha sido el amor de mi vida? Y me di cuenta de que había sido la industria musical. Sabía que en mi debut tenía que sorprender a la gente, así que decidí llevar esa idea tan lejos como pudiera.

¿Los temas de ‘The Encore’ son los que más encajaban con el concepto o los que más te gustaban musicalmente?

Son ambas cosas. Algunas canciones de ‘The Encore’ estaban escritas para el álbum original, pero no entraron en el repertorio definitivo, así que las reelaboré y decidí incluirlas en la reedición.

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¿Cuáles?

‘Best You Could’ y ‘Tar’ estaban escritas para el disco original.

¿Y ‘Church’?

‘Church’ es una de las nuevas. Después del éxito de ‘That’s Showbiz Baby!’, quería volver al estudio y desarrollar un poco más todo aquello, escribir una especie de carta de agradecimiento a los fans que han formado parte de este viaje.

¿Qué temas dejaste fuera?

Muchísimos. Pero escribiré música nueva y descubriré cuál es la identidad del próximo disco; entonces podré volver a esas canciones antiguas y ver cuáles encajan. Siempre me da pena dejar temas en el cajón, pero MNEK, por ejemplo, suele recordarme que ‘Break My Soul‘ de Beyoncé llevaba ocho años escrita cuando salió. Si una canción está destinada a encontrar su lugar, lo hará.

¿Qué has aprendido durante el proceso de creación de este disco que aplicarías en el siguiente? ¿Y qué error no repetirías?

Irónicamente, una de las cosas negativas fue volver a quedar absorbida por todas esas emociones negativas sobre las que estaba escribiendo en las canciones: buscar validación constantemente, preguntarme qué pensaba la gente… Sin quererlo ni esperarlo, estaba otra vez ahí. Y no me di cuenta hasta meses después. Supongo que es lo que pasa en las relaciones tóxicas: antes de que te des cuenta, vuelves a estar atrapada en ellas.

Al empezar como solista tenía muchísima presión y hasta me alejé de las redes sociales. En cuanto a lo positivo, encontré mi propia voz y me di cuenta de que confiar en mi intuición siempre va a ser la respuesta correcta. Prefiero que algo fracase por una decisión mía que depender de la decisión de otra persona y que tampoco funcione.

Ahora que miro atrás, quizá no habría lanzado ciertas canciones, pero en general ha sido una era experimental. He construido una base de fans increíble gracias a este disco y estoy muy orgullosa de ello.

«Sé que otros artistas me utilizan como referencia en sesiones de composición y también para sus videoclips»

¿Sientes presión por ofrecer música pop más sofisticada o elevada?

Sí que siento un poco esa presión, simplemente porque hoy en día hay muchísima música y la industria está saturada de artistas. Intentas escribir algo que nadie haya escrito antes. Estamos en una época en la que es muy difícil reinventar la rueda.

Bueno, tú has reinventado algo, ¿no? ‘Angel of My Dreams‘ fue un poco shock.

¡Supongo que sí! Sé que otros artistas me utilizan como referencia en sesiones de composición y también para sus videoclips, lo cual es genial. Tengo que recordar que las canciones mías que realmente conectaron con la gente nacieron cuando no me estaba esforzando demasiado, cuando simplemente estaba siendo yo misma. No estaba intentando impresionar a nadie; simplemente las hice.

Accidentalmente o no, has ofrecido algo que quizá faltaba dentro del contexto actual

Sí, aunque a veces también escribes canciones más sencillas y eso está bien. Cuando saqué ‘Plastic Box‘ pensaba que la gente la consideraría demasiado simple, pero les encantó y se convirtió en una de las favoritas de los fans. También porque el concepto de la canción es bastante peculiar.

¿Cuál es el secreto para samplear con buen gusto, como haces en ‘Before You Break My Heart’?

Hay muchísimas canciones malas con samples…

¿Por ejemplo?

No voy a dar nombres (ríe). Creo que tienes que reinventar la canción o tener una conexión emocional real con ella. Cuando sampleamos ‘Before You Break My Heart’, utilizamos mi propia voz cantando esa canción cuando era niña, y ese era el elemento diferente.

Después le dimos la vuelta al concepto para hablar de tu yo más joven y de ese conflicto de intentar reencontrarte contigo misma. Mis fans saben que adoro a Diana Ross y la música de Motown. Creo que eso tiene más trabajo detrás que simplemente coger un sample de hace treinta años, ponerlo sobre una base dance y esperar que sea un éxito. Aunque, siendo sinceros, muchas veces acaba funcionando. Un género que me inspira mucho en este sentido es el hip-hop: a veces escuchas una canción y ni siquiera te das cuenta de que contiene un sample.

Hay un rumor que dice que escribiste una canción para Madonna.

¡Ojalá! Me encantaría. Voy a manifestarlo.

«Hay muchas canciones con samples malas que se convierten en éxitos »

Acabas de colaborar con Lily Allen en un remix de ‘Beg for Me’. ¿Por qué se eligió precisamente esa canción para el remix?

Ella me propuso dos canciones. Decidimos que en ‘Beg For Me’ podía aportar una perspectiva interesante, poniéndome en la piel de una amiga o confidente de la narradora. Cuando participo en un remix, tiene que haber una buena razón para hacerlo. Tengo que admirar al artista y lo que representa.

En Tiny Desk comentaste que hubo momentos en los que te sentiste especialmente vulnerable. ¿Cómo afrontaste esa actuación? ¿Te sentías vulnerable por el formato acústico o porque era algo nuevo?

Estaba de gira en ese momento. Mi espectáculo es muy brillante y espectacular, con mucho baile y muchas luces. Y al día siguiente estaba grabando Tiny Desk a las diez de la mañana. Me recordó a cuando era más joven y tenía que actuar en pequeños locales, en situaciones bastante incómodas y sin apenas medios técnicos. Creo que eso me hizo retroceder mentalmente y me generó ansiedad. Además, tampoco tuvimos mucho tiempo de ensayo. Pero cuando lo veo ahora, creo que estuvo bien. Es un recordatorio de que no debería darle tantas vueltas a las cosas.

¿Hubo alguna canción que pensaste que no había salido bien y luego te diste cuenta de que sí había funcionado?

Hubo una canción que finalmente se quedó fuera del repertorio porque no la habíamos ensayado lo suficiente: ‘Church’. Soy perfeccionista y Capricornio; si siento que algo no puede hacerse al máximo nivel, prefiero no hacerlo.

Me sorprendieron especialmente ‘Silent Disco’ y ‘Plastic Box’, porque estaba muy nerviosa, pero funcionaron muy bien. Todo el mundo se sorprendió con la loop station. Creo que simplemente tengo que recordar lo poderosa que soy y lo buena que soy en lo que hago.

