Ela Minus y Nick León te meten en ‘espiral’ en su club banger

Ela Minus, con ‘DÍA‘, y Nick León, con ‘A Tropical Entropy‘, publicaron cada uno uno de los mejores discos de 2025. Ambos, además, ya habían colaborado en el pasado, por ejemplo en ‘Ghost Orchid’, del disco de él, y en un remix de ‘QQQQQ’, del disco de ella. Ahora, Minus y León anuncian un EP colaborativo, ‘Qué Les Pasó a Mis Amigos?’, que podrá escucharse a partir del 7 de agosto.

La «afinidad» musical que Ela y Nick sintieron nada más entrar en el estudio, tal y como relata Ela Minus, fue «inmediata», y se percibe en el sencillo de adelanto del EP, ‘espiral’, donde la sinergia entre la energía tecno de Ela Minus y el exquisito toque dembow de ‘A Tropical Entropy’ da como resultado uno de los club bangers más irresistibles que escucharás este verano.

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Mientras la música de ‘espiral’ hipnotiza -y esa es, evidentemente, la intención de la Canción Del Día de hoy-, la letra transmite una sensación de desesperación y asfixia ante una relación que está resultando dañina. Ela lo da todo «por salir» de ahí, se pregunta por qué no vio antes que la persona de la que debía cuidarse estaba tan cerca («Cómo no vi que eras tú del que me tenía que cuidar?») y describe una sensación de miedo y parálisis: «Siento que la salida es una trampa / Y si caigo / Nunca más voy a salir». En ‘espiral’ es como si soñara despierta.

