La carrera hacia los Emmy 2026 deja un hito para la música en directo: Bad Bunny se ha anotado 9 nominaciones gracias a su actuación en el descanso de la Super Bowl LX, una cifra inaudita que convierte su «halftime how» en el más nominado de la historia.

El especial, The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny, competirá en categorías como Mejor Especial de Variedades en Directo, dirección, coreografía, diseño de producción, iluminación, peluquería, realización técnica y trabajo de cámaras. En caso de ganar el premio a Mejor Especial de Variedades en Directo, Bad Bunny recibiría personalmente el Emmy al figurar como productor del show.

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Otra de las grandes protagonistas de estas nominaciones es Taylor Swift, que ha obtenido 5 candidaturas gracias a la docuserie sobre el Eras Tour. Entre ellas figuran mejor dirección para un especial de variedades, montaje, sonido, realización técnica y Mejor Especial de Variedades Pregrabado, la única categoría en la que Swift sería reconocida directamente como artista y productora. La cantante ya cuenta con un Emmy, conseguido en 2015 por el proyecto interactivo AMEX ‘Unstaged: Taylor Swift Experience’.

Por su parte, Lady Gaga suma una nueva nominación gracias a ‘The Dead Dance‘, canción que coescribió para la serie ‘Miércoles’ de Netflix y que opta al premio a Mejor Música y Letra Originales.

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También aparece Sabrina Carpenter, nominada en la categoría de Mejor Especial de Variedades Pregrabado por su participación en el especial de Disney ‘The Muppet Show’, mientras que Raphael Saadiq competirá por la banda sonora original de High Horse: ‘The Black Cowboy’.

Tate McRae también se cuela entre las nominaciones gracias a su actuación en los MTV Video Music Awards. El medley de ‘Sports Car’ y ‘Revolving Door’ opta al Emmy a Mejor Coreografía para un programa de variedades o reality, un reconocimiento poco habitual para los VMA: no ocurría desde el legendario medley de Michael Jackson en 1995.

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Más allá de la música, la serie dramática ‘The Pitt‘ lidera las nominaciones de la edición con 25 candidaturas, mientras que ‘Hacks’ se convierte en la comedia más nominada de la historia de los Emmy con 24 menciones, superando el récord que hasta ahora ostentaba ‘The Bear’.

La 78ª edición de los Primetime Emmy Awards se celebrará el 14 de septiembre y en España podrá verse a través de Movistar+.