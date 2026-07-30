Paul McCartney o RAYE nominados al Mercury; Lily Allen no

Últimamente el Mercury Prize ha alternado entre premiar a artistas prácticamente desconocidos frente a favoritos evidentes y reconocer a grandes superventas, como ocurrió el año pasado con Sam Fender.

Esta vez, una de las grandes protagonistas de las nominaciones es Olivia Dean, que sitúa ‘The Art of Loving’ entre los 12 finalistas. Aunque el titular más llamativo puede ser la primera nominación al Mercury Prize en la carrera de Paul McCartney, gracias a su reciente ‘The Boys of Dungeon Lane‘.

- Publicidad -

Entre los discos más celebrados del año destacan ‘THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE.‘ de RAYE, ‘THAT’S SHOWBIZ BABY!‘ de JADE y ‘Emotional Junglist‘ de Nia Archives, un álbum que ha entrado por los pelos al cumplir el requisito de haber sido publicado antes del 17 de julio.

La representación del rap corre a cargo de Dave con ‘The Boy Who Played the Harp’, mientras que Suede aportan la veteranía con ‘Antidepressants’. La gran curiosidad es la presencia de ‘HELP(2)‘, el disco colectivo impulsado por War Child Records.

- Publicidad -

Mientras la lista se completa con otros títulos como el de Florence + The Machine, llama especialmente la atención la ausencia de ‘West End Girl‘ de Lily Allen, sin duda uno de los discos británicos más comentados y aclamados del último año. Más aún teniendo en cuenta que su anterior álbum sí logró una nominación al Mercury pese a tener bastante menos impacto.

También podrían discutirse las ausencias de Harry Styles o el maravilloso ‘Essex Honey‘ de Blood Orange, pero la de ‘West End Girl’ es la más inexplicable. En cualquier caso, enhorabuena a los artistas nominados y que gane el mejor.

- Publicidad -

Nominados Mercury Prize 2026

Dave – ‘The Boy Who Played the Harp’

Dove Ellis – ‘Blizzard’

Florence + The Machine – ‘Everybody Scream’

JADE – ‘THAT’S SHOWBIZ BABY!’

Knats – ‘A Great Day In Newcastle’

Kojey Radical – ‘Don’t Look Down’

Nia Archives – ‘Emotional Junglist’

Olivia Dean – ‘The Art of Loving’

Paul McCartney – ‘The Boys of Dungeon Lane’

RAYE – ‘THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE.’

Suede – ‘Antidepressants’

War Child Records – ‘HELP(2)’