¿Por qué Ñengo Flow está en el top 10 de España con una canción de 2017?

No hay grandes cambios en la lista española de singles, con la excepción de un tema perdido de Ñengo Flow alcanzando el puesto número 8 tras tener la mayor subida de la semana, catapultándose desde el número 39. ¿Por qué ‘Baby Lover’, lanzada en 2017, ahora ocupa los puestos más altos de la lista española?

La respuesta radica en la Selección Española. Una de las imágenes más memorables que dejó el paso de los campeones del mundo por la plaza de Cibeles fue la de Marc Pubill cantando ‘Baby Lover’ a capela. También fue una de las más virales. Desde esa ocasión, el público devolvió ‘Baby Lover’ a las listas, primer aterrizando en el número 39.

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El motivo de su repentina subida se dio una semana después de la sonada celebración. El pasado 26 de julio, Ñengo Flow tenía programado un concierto en la Shoko de Madrid. Por supuesto, Pubill estaba ahí. El artista puertorriqueño entonces invitó al futbolista al escenario para cantar su hit juntos, provocando otro momento viral al instante.

La primera entrada de la semana no la encontramos hasta el número 51, con ‘Quiero más’ de La Pantera. Más abajo en la lista tenemos el debut de ‘MATADORA’, uno de los singles del próximo disco de Karol G, en el puesto 73. Por último, Hugel, Imael Angel y Ultra Naté colocan ‘Movin’ To The SSun’ en el número 86.

para mi el highlight de la celebración. don marc pubill cantando baby lover de ñengo flow 🐐 pic.twitter.com/kviPp5Dr0X — rosito (@freerosito__) July 20, 2026

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