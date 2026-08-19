Muere Delfín Amaya, mitad del dúo de rumba Los Amaya

Delfín Amaya, miembro del dúo Los Amaya y compositor de temas como ‘Vete’ o ‘Caramelos’, ha fallecido en Barcelona a los 74 años. Junto a su hermano José, Los Amaya se convirtieron en iconos de la rumba catalana, llegando a cantar en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992 junto a artistas como Peret y Los Manolos.

El artista nació en Oviedo en 1952, pero desde muy pequeño se mudó a Barcelona y pudo desarrollar su vocación artística en el barrio del Raval. Siendo familiar de la bailaora Carmen Amaya, la música formó parte de la vida de Delfín desde muy temprano.

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Los Amaya se convirtió en realidad en 1969, un año antes de la década en la que conseguirían sus mayores éxitos de la mano del productor Tony Roland. Durante esta época lanzaron temas que hoy son clásicos, desde ‘Vete’, sampleada por C. Tangana en ‘Yate’ (2021), hasta ‘Caramelos’, himno de las fiestas de pueblo españolas.

Siendo uno de los grupos que fusionaron la rumba con estilos más modernos o cercanos al pop, a Los Amaya se les atribuye con la introducción de la guitarra eléctrica en la rumba, compartiendo espacios con figuras como El Pescaílla o Gato Pérez.