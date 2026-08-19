Muere Frank Beard, batería original de ZZ Top, a los 77 años

Frank Beard, el batería y miembro fundador de ZZ Top, ha fallecido a los 77 años. El artista se encontraba bajo cuidados paliativos en su rancho de Texas cuando murió, acompañado de sus familiares. Se trata del segundo miembro original de la banda en fallecer, después del bajista Dusty Hill en 2021.

«Hemos perdido a un gran amigo y colaborador, y el mundo ha perdido a uno de los baterías más naturalmente innovadores y a un gran y auténtico hijo de Texas. Su característico backbeat fue clave para mantener a ZZ en la cima. La banda de la que formó parte durante seis décadas va a seguir adelante como él hubiera deseado», ha declarado Billy Gibbons, guitarrista del grupo, en un comunicado en redes.

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Brad Wilk, batería de Rage Against The Machine, y Matt Sorum, de Guns N’ Roses, han publicado sus homenajes en las redes, con este último describiendo a Beard como un «hombre muy especial y único detrás de la batería». Billy Gibbons, Dusty Hill y Frank Beard formaron ZZ Top en 1969 y mantuvieron su formación original durante más de cinco décadas.