La versión de Manel no es lo mejor de Alba «Morena con A»

Recientemente, Alba Morena ha publicado una versión de ‘Al mar’, uno de los mayores clásicos de Manel y del pop en catalán en general, en sintonía con sus últimos pasos artísticos. Y es que su reciente single ‘Estaba claro que no’ se subía a plataformas en una doble versión en catalán y castellano.

Pero en realidad la noticia es que los 4 adelantos que conocemos de su próximo disco están aún mejor. El álbum se llama ‘Morena con A’ -como para que dejen de confundirla con Alba Moreno-, y saldrá el 25 de septiembre. El largo no incluirá la versión de ‘Al mar’, pero sí la mencionada ‘Estaba claro que no’, la «torch song» al piano y cuerdas ‘2º1ª’, el pop-rock a lo Fleetwood Mac de ‘No vuelvas’ y la composición que parece estar llevándose el gato al agua, ‘Alguien habrá’. Es nuestra Canción del Día hoy.

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Casi con 100.000 reproducciones en Spotify, apoyada por «radares indies» y demás, parece que ‘Alguien habrá’ va a dejar atrás las joyas de pop electrónico con que conocimos a esta cantautora catalana (‘Nadie‘, ‘Yo te quiero pero‘), y también la faceta más grunge y guitarrera que escuchamos en su EP ‘Trámite’.

Sobre una sencilla caja de ritmos, Alba Morena narra las dificultades de su vida emocional. «Solo lloro o me río, ¿dónde está el punto medio?», se pregunta, antes de dejar un estribillo mucho más optimista: «Con tanta gente en el mundo, alguien habrá que me quiera».

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Según Universal, la canción surgió hace un año tras «un historial de desengaños y baches en el plano emocional; ante un panorama donde el amor parecía resistirse. Pero Alba decidió aferrarse a una sola idea: la convicción de que existe una persona para cada alma en el mundo y que, por pura inercia del destino, tiene que haber alguien bueno esperando para quererla bien».

Alba Morena presenta su nuevo disco los días 16 de octubre en Valencia, el 17 de octubre en Barcelona, y el 22 de octubre en Madrid. Más info, en su Instagram. También es responsable de la plataforma «Club Debut», que se define como «un ecosistema sonoro diseñado para generar red, seguridad y comunidad entre proyectos musicales emergentes». La próxima cita es el próximo 10 de septiembre a las 20:00 h en la Sala Clamores.



