Metrika anuncia tour 2027, con fin de gira en Movistar Arena

Metrika, una de las sensaciones urban del momento, anuncia ‘La Orden’, su gira de 2027, con la que presentará en directo su nuevo disco, todavía inédito. En España, la gira arrancará el 30 de enero en Valencia y pasará después por Sevilla, Murcia, A Coruña, Bilbao y Zaragoza.

Las dos fechas más importantes serán las de Barcelona y Madrid. Metrika actuará el 6 de marzo en el Sant Jordi Club de Barcelona y el 19 de mayo en el Movistar Arena de Madrid, en el que será el fin de gira.

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‘La Orden’ llegará después de que Metrika actúe en tres fechas en Latinoamérica durante 2026. La gira española continuará además el 19 de marzo en Granada, en Industrial Copera.

La gira aparece presentada como ‘La Orden World Tour’. Por ahora, el tramo anunciado incluye tres fechas en Latinoamérica durante 2026 y estas nueve fechas en España durante 2027, aunque no se descarta que se incorporen nuevos conciertos.

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España 2027

30/01/2027 — Valencia — Repvblicca

05/02/2027 — Sevilla — Pandora

12/02/2027 — Murcia — Sala Mamba!

19/02/2027 — A Coruña — Pelícano

26/02/2027 — Bilbao — Santana 27

27/02/2027 — Zaragoza — Oasis

06/03/2027 — Barcelona — Sant Jordi Club

19/03/2027 — Granada — Industrial Copera

19/05/2027 — Madrid — Movistar Arena (fin de gira)

Recuerda la deslenguada entrevista de Metrika con JENESAISPOP aquí.

