Jae Stephens es la nueva promesa del R&B venida de… ¡Tumblr!

Entre las promesas R&B del momento se encuentra Jae Stephens, que prepara para el 25 de septiembre su debut, Audacity, tras haber teloneado a artistas afines como FLO. Antes de dar el salto a la música, comenzó compartiendo covers y canciones en Tumblr, donde fue perfilando un sonido influido por el R&B de los 2000 y por artistas como Beyoncé o Brandy.

Los singles de ‘Audacity’ han servido como adelanto de un disco que parece moverse entre el R&B clásico y aquel de la era Timbaland que apuntaba al futuro. ‘Attaboy’ apuesta por percusiones bombásticas, ‘Sugar Trap’ lleva el sonido hacia una producción futurista y ‘Gymnastics’ recupera el R&B de mediados de los 2000 con una sensibilidad más pop.

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La Canción Del Día es el single más reciente de los cuatro, ‘I Miss the City’, que vuelve precisamente a ese R&B melódico de los 2000, con ecos de la primera Beyoncé, Janet Jackson o Ne-Yo, pero también de artistas actuales como Normani, Tinashe o Ariana Grande.

La canción habla de echar de menos la vida nocturna y la libertad de antes mientras una relación y una vida más doméstica empiezan a sentirse como una especie de jaula: «I miss the city when it’s late at night», canta en el estribillo.

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Por lo escuchado hasta ahora, ‘Audacity’ -que sale vía Def Jam, ojo- parece dispuesto a combinar nostalgia con visión de futuro. Los ecos a Aaliyah son evidentes en ‘Sugar Trap’, aunque ‘I Miss the City’ tiene más pinta de «crossover hit».







