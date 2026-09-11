Cariño siguen haciéndolo «dramático», «adorable» y «romántico»

Cariño están listas para sacar su primer disco tras la marcha de María Talaverano: ‘Pop! Magic! Tragedy!’ estará disponible el próximo 6 de noviembre. El grupo ahora formado por Alicia Ros y Paola Rivero ha entregado un adelanto, después de la reveladora ‘Odio la música’, capaz de enamorar a cualquiera. ‘Romántico’ es la Canción del Día.

El gusto de Cariño por el bubblegum pop sigue muy presente en ‘Romántico’, llena de guitarras melódicas y dulces campanitas, al igual que su facilidad por hacer algo totalmente pegadizo. Ros canta sobre los sentimientos que experimentan dos personas tras haber terminado una relación que fue de todo menos aburrida: «Fue todo tan rápido, tan romántico, tan emocionante / Tan dramático, tan atrevido, tan adorable».

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Ninguno de los dos termina de superar la relación, con ambos asegurando que lo han superado o que lo han olvidado, pero nada más lejos de la realidad: «No me pongas esa cara, que yo tampoco me olvido», canta Ros. Lo único que les queda ahora es «recoger un poco» su habitación y, sobre todo, tratarse «mejor».

Alicia y Paola también han anunciado una gira que les llevará por Valencia, Barcelona, Málaga, Granada, Zaragoza, Madrid y Bilbao. Todas las entradas están disponibles, excepto las de Madrid y Bilbao. «Cada show incluye un espectáculo de magia!», se lee en el cartel de la gira.