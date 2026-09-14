Cuando eres una entre 11 hermanos, es probable que acabes dedicándote a la música, aunque solo sea para conseguir que alguien te escuche. Sophia Stel es una cantante, productora y modelo canadiense que ha conseguido un improbable pequeño hit de TikTok con ‘I’ll Take It’. Nacida en Saanich, en la Columbia Británica y creció en una familia religiosa y muy numerosa. Antes de dedicarse a la música trabajó como jardinera, pintora de casas y camarera, y también es una apasionada del skate.

Stel publicó su primer EP, ‘Object Permanence’, en 2024, año en que además abrió para A. G. Cook. En 2025 llegó ‘How to Win at Solitaire’, y este año ha sido telonera de Lorde y ha debutado como modelo para Ann Demeulemeester. Ahora prepara su siguiente álbum para A24 Music, la división musical de la famosa productora de cine y TV.

- Publicidad -

‘Molly in the Club’ muestra su lado más etéreo, con melodías nebulosas y una voz muy procesada por Auto-Tune. ‘I Do’, ‘Now I’ve Got a Lot You Know’ y también ‘Bitches Talk Shit’ tienen, en cambio, un marcado rollito clubby, con sintes de rave y ritmos que parecen pensados para la pista, pero que aún conservan algo muy íntimo y privado.

‘I Do’ es el single más reciente de su disco y la Canción Del Día de hoy. «I felt electric in my jeans / What could be wrong with that», canta Stel, antes de entrar en el pegadizo estribillo, marcado por el deseo y la complicidad y una producción que evoca el EDM dosmilero. «You said I’m kinda cold hearted, wanna get started / Everyone’s parted, now it’s only you».

- Publicidad -

Es curiosa esa mezcla entre las melodías etéreas autotuneadas, los pegadizos riffs de teclado y la, al fin y al cabo, construcción pop. ‘Now I’ve Got a Lot You Know’ es sin duda otro tema con el que acercarse a su propuesta, pero ‘I Do’, además de la más reciente, también puede ser la más accesible.







