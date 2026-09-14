Muere Bob Mackie, quien vistió de brillo a Cher, Elton y Madonna

Bob Mackie ha muerto este 14 de septiembre a los 87 años. El diseñador estadounidense pasó décadas poniendo lentejuelas, plumas, transparencias y strass a algunos de los nombres más grandes del pop y el espectáculo, de Cher y Diana Ross a Madonna y Elton John.

Entre sus imágenes más recordadas está el vestido blanco de lentejuelas y perlas que Madonna llevó en los Oscar de 1991 para interpretar ‘Sooner or Later’, inspirado en Marilyn Monroe. También diseñó algunos de los looks más exagerados de Elton John en los años 70, incluido su famoso uniforme de los Los Angeles Dodgers completamente cubierto de lentejuelas.

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Antes, con apenas 23 años, Mackie participó en el diseño del megaicónico vestido que Marilyn Monroe llevó en 1962 para cantarle ‘Happy Birthday’ a John F. Kennedy. Mackie hizo el boceto para Jean Louis, que se encargó de confeccionarlo. En 2022, Kim Kardashian lo llevó a la gala del Met, a disgusto del propio Mackie, que declaró que «nadie más debería llevar ese vestido».

Mackie estuvo especialmente ligado a Cher, para quien creó algunos de sus looks más recordados y, a día de hoy, incluso virales, como el vestido casi desnudo de los Oscar de 1986. Su carrera le valió nueve Emmys, un Tony y tres nominaciones al Oscar.

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Su influencia seguía muy presente en el pop actual. Sabrina Carpenter recurrió a uno de sus diseños de 1991, el mismo que había llevado Madonna, para los VMAs de 2024, y después vistió otros de sus diseños. Mackie también vistió a Miley Cyrus para su triunfal interpretación de ‘Flowers’ en los Grammy.

Mackie decía que una mujer que lleva su ropa «no tiene miedo de llamar la atención». Mejor explicado, imposible.