Charli xcx lleva ‘Playboy Bunny’ hasta la portada de Playboy

‘Playboy’ ha tenido unas cuantas pop stars en portada a lo largo de los años. Madonna apareció en 1985, Dolly Parton en 1978 y Barbra Streisand en 1977. Después llegaron Tiffany en 2002, Mariah Carey en 2007, Azealia Banks en 2015 o hasta Sky Ferreira en 2016. Ahora se suma Charli xcx, que protagoniza la portada de otoño de ‘Playboy’, en quioscos a finales de este mes.

La edición incluye además un flexi disc exclusivo con ‘Playboy Bunny’, la canción que Charli ha publicado este año como cara B de ‘SS26’. Resulta que las caras b de ‘Music, Fashion, Film’ eran de lo mejor del disco, así que afortunado el que consiga este vinilo.

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La entrevista se la hace Kylie Jenner, compañera de Charli en ‘The Moment’, y hablan entre otras cosas de confianza y de sentirse sexy. Charli explica que sentirse sexy le hace sentirse segura, tanto si lleva «ropa interior» como si lleva «un traje completamente hecho a medida». Por supuesto, todas las fotos las toma su colaborador habitual, Aidan Zamiri.

También habla de su matrimonio con George Daniel, con quien se casó en 2025, y de lo poco solemne que es su relación con el matrimonio. Como curiosidad, cuando le preguntan qué considera sexy, Charli menciona a Jack Black por su humor, su talento y su originalidad.

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La portada llega además poco después de que Charli anunciara 6 únicas fechas en Reino Unido y Europa para febrero de 2027, en Dublín, Glasgow, Manchester, Londres, Ámsterdam y París. Charli ha explicado que la escasez de fechas se debe a lo duras que le resultan las giras «física y emocionalmente».