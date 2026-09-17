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‘Party’: Troye Sivan samplea ‘Music’ de Madonna

Sebas E. Alonso
Por Sebas E. Alonso

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‘Party’: Troye Sivan samplea ‘Music’ de Madonna

Por Sebas E. Alonso
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En avance de su nuevo álbum ‘She’s the Best’, que sale el 9 de octubre, Troye Sivan había compartido el single homónimo y tema de apertura, que suena un tanto diferente al resto de su discografía, casi próximo a Avalanches. El artista había dicho que buscaba algo atemporal esta vez. En cualquier caso, el siguiente single llamado ‘Party’ se entregará a las pistas de baile. En concreto de la mano de ‘Music’, uno de los números 1 más olvidados de Madonna, publicado en el año 2000, cuando Troye tenía 5 años. El teaser del vídeo promete una enorme superproducción, que se estrenará a lo largo de esta tarde-noche. En elaboración.

@troyesivan

PARTY. OUT TOMORROW ⚔️

♬ original sound – Troye Sivan

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