RFTW: Miley Cyrus, Carly Rae Jepsen, Tove Lo, Orville Peck…

¿Alguien dijo vuelta al cole? Hoy salen un montón de discos interesantes y muy esperados, entre ellos los nuevos de Miley Cyrus y Carly Rae Jepsen. A ellas se suman Tove Lo, Orville Peck, Agnes Obel y por supuesto Beck, quien firma el Disco de la Semana.

También tenemos nuevos lanzamientos de beabadoobee, Echo & the Bunnymen, Empress Of, Chaka Khan, Son Lux, Palace, Slow Pulp y unos cuantos más. En electrónica destaca el estreno de Actress. Desde España ha sacado disco esta semana Rels B, y también podemos escuchar el debut de la banda revelación 1111.

- Publicidad -

Hablando de electrónica, hay nuevo single de John Talabot con su alias OR, aunque es el mainstream el que deja los lanzamientos que más se comentarán en las próximas semanas: Troye Sivan es la Canción del Día sampleando ‘Music’ de Madonna, Rosé prueba un nuevo ‘APT’ con ‘new trick’, Guitarricadelafuente publica su posible aspirante al Oscar, Shakira y Maluma vuelven a aliarse y, sobre todo, hay que subrayar el regreso de Vetusta Morla con un tema inspirado en… ¿’Highway to Hell’?

Por supuesto, hay nuevo temazo de Alcalá Norte en nuestras arcas, mientras Kim Petras reedita su disco con ‘Autoban’ entre los cortes destacados. Además, hay que hablar de varios regresos importantes, como los de VIOLETA, Charlotte Adigéry y Bolis Pupul, o el aún más inesperado comeback de Friendly Fires, 7 años después de su último disco.

- Publicidad -

Entre las curiosidades del día tenemos, por ejemplo, un nuevo tema de Beach House que es un cover de Robert Lester Folsom y el single que avanza el debut de Guille Toledano, muy en la línea de Dani Fernández. Después de ‘El madrileño’ y ‘La española’, llega… ‘El toledano’. Podéis escuchar todas las novedades en la playlist «Ready for the Weekend».

