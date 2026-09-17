Quizá confirmando que será continuista respecto a su celebrado y premiado debut, el próximo disco de Alcalá Norte se titulará ‘Dejémoslo como estaba’. ‘El endemoniao’ es su tercer single, después de ‘Los llamados pitagóricos‘ y ‘El hombre planeta‘, y vuelve a combinar el postpunk y el poprock que han marcado su discografía.

Según explica la banda, en ‘El endemoniao’ Alcalá Norte «retrata a Federico Nietzsche en un arrebato de paganismo». En la historia, el filósofo alemán se enfrenta al escritor Stephan Zweig después de que este desvele en sus stories de Instagram una serie de audios en los que Nietzsche habla de la vida mediterránea y confiesa «no entenderse favorablemente con los italianos».

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La canción traslada ese imaginario a unos versos sobre romper ataduras, desprenderse de certezas y alimentarse de uno mismo, en versos muy literarios. «No creo en Dios, solo en el Sol», canta Nietzsche, que tampoco busca «la luz ni caridad ninguna», sino «solo la llama que me deseque, que me cautive, que me destruya».

Musicalmente, sus influencias postpunk y de rock de los 80 pueden hacer pensar en Sisters of Mercy (así lo demuestran los comentarios de Youtube, que citan la canción ‘Lucretia My Reflection’), aunque melódicamente ‘El endemoniao’ es otro de esos himnos redondos de Alcalá Norte, en la línea de ‘El hombre planeta’ o, antes, ‘La vida cañón’ y ‘La calle Elfo’.

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Los visuales que acompañan al lanzamiento están protagonizados por el propio Nietzsche, recién llegado de Turín y caracterizado como Borat, por alguna razón, y forman parte de este imaginario creado por la banda alrededor del filósofo.

Alcalá Norte presentará ‘Dejémoslo como estaba’ el 20 de febrero de 2027 en el Movistar Arena de Madrid, en el concierto más grande de su trayectoria hasta la fecha. El disco, en sí, llegará este otoño.

