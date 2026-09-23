Ella Langley bate el récord de Mariah… pero no está todo dicho

‘Choosin’ Texas‘ de la cantante de country Ella Langley pasa su 23ª semana en el número 1 del Billboard Hot 100. Como se venía anunciando -temiendo-, ha superado el récord histórico de canción de mayor permanencia en la cima de la lista más influyente de Estados Unidos. Hasta ahora, el récord lo ostentaba ‘All I Want for Christmas Is You‘ de Mariah Carey.

No obstante, un vistazo a los años en que ‘All I Want for Christmas Is You’ ha sido número 1 muestra que Mariah Carey podría recuperar el trono más pronto que tarde.

- Publicidad -

Efectivamente, ‘All I Want for Christmas Is You’ ha sido número 1 durante 22 semanas. Pero no fue un fenómeno de los 90, sino que es un fenómeno reciente:

-2 semanas en 2019

-2 semanas en 2020

-2 semanas en 2021

-5 semanas en 2022

-3 semanas en 2023

-3 semanas en 2024

-4 semanas en 2025

-1 semana en 2026

- Publicidad -

No hay que ser un lince para darse cuenta de que este tema, con toda probabilidad, sumará más semanas en el número 1 en 2026, 2027, 2028… de manera recurrente, hasta que la gente se canse de él, cosa que de momento no tiene ninguna pinta de pasar, o Billboard cambie las normas que la favorecieron. Lo cual no parece probable porque es muy jugoso como titular cada año.

‘Choosin’ Texas’ sigue siendo uno de los mayores éxitos en todo el globo, pero no ha logrado llegar siquiera al top 100 en España, como por otra parte ha sucedido tradicionalmente con los hits country de Estados Unidos.

- Publicidad -

Os dejamos con la lista de temas con mayor número de semanas en el número 1 en Estados Unidos:

1.-Ella Langley / Choosin Texas, 23 semanas

2.-Mariah Carey / All I Want for Christmas Is You 22 semanas

3.-Lil Nas X, Billy Rae Cyrus / Old Town Road 19 semanas

3.-Shaboozey / A Bar Song (Tipsy) 19 semanas

5.-Mariah Carey, Boyz II Men / One Sweet Day 16 semanas

5.-Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber / Despacito 16 semanas

5.-Morgan Wallen / Last Night 16 semanas

8.-Harry Styles / As It Was 15 semanas

9.-Whitney Houston / I Will Always Love You 14 semanas

9.-Boyz II Men / I’ll Make Love to You 14 semanas

9.-Los del Río / Macarena (Bayside Boys Mix) 14 semanas

9.-Elton John / Candle in the Wind, Something About The Way You Look Tonight 14 semanas

9.-Mariah Carey / We Belong Together 14 semanas

9.-The Black Eyed Peas / I Gotta Feeling 14 semanas

9.-Mark Ronson, Bruno Mars / Uptown Funk 14 semanas

