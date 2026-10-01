Miley Cyrus ama el peligro en el vídeo de ‘Different Religion’

Muy poco tiempo después de publicar un vídeo para la dulce ‘Let’s Get Married’, Miley Cyrus saca otro para una tercera canción de su nuevo álbum ‘Bass Persuades‘, actual número 1 en Estados Unidos y número 3 en España. La grabación escogida no puede ser más dispar: esta vez nos metemos de lleno en las arenas movedizas de Model/Actriz.

El legendario fotógrafo Mert Alas, que ha trabajado en portadas de Madonna, Taylor Swift, Kylie o Shakira, dirige la pieza audiovisual siguiendo la línea marcada por las primeras líneas de la letra: «tengo mi propio dios, y conduce un coche muy rápido».

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Por tanto, nos trasladamos a las carreras de ‘Fast & Furious’ o, en el terreno del videoclip, el trabajo que Jonas Åkerlund hizo para los Cardigans, para transmitir esa sensación de peligro que siempre contuvo esta oscura producción.

Guitarras tocadas a destiempo y lanzamientos de cuchillos complementan estos 3 nuevos minutos de vídeo de corte cinematográfico, en los que el chico que veis haciendo de «héroe» -eso indican los créditos de Youtube- no, no es Cole Haden de Model/Actriz, sino el modelo Charlie Knepper.

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