Fontaines DC publican el segundo single de su nuevo disco, que sale ya dentro de 15 días, bajo el nombre de ‘Dopamine Chamber’. De momento seguimos sin escuchar el tema junto a Rosalía. Tras el éxito de la balada ‘Marianne’, el grupo irlandés cambia de manera considerable en este extraño corte llamado ‘Tongue’. Es nuestra Canción del Día hoy.

Estamos ante uno de los cortes más repetitivos de Fontaines DC. Grian Chatten machaca el estribillo «¿se me permite decirlo si nadie va a escuchar?» pero también insiste hasta la saciedad por ejemplo con la referencia al Adderall, un medicamento que se usa para el TDAH; con la frase «mierda, lo siento, no sabía que había llamado», o con el propio título de la canción: «ella tiene una lengua capaz de destrozarte la vida».

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Aparte de la letra medio rapeada, es muy llamativo cómo una serie de instrumentos van sucediéndose casi sin coincidir en el tiempo. Empezamos con sintetizadores, luego una batería que casi remite al bit beat, luego voces apitufadas a modo de instrumento, luego violas, violines y contrabajos, y brevemente un piano -tocado por el productor James Ford- que ejerce las veces de desahogo. De vía de escape, como las cuerdas de la segunda mitad.

Una pieza de art-rock que ha sido influida por Prince según la nota de prensa, que no tiene desperdicio:

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“Seguimos donde ‘Romance’ se quedó, dejando los elementos de banda en directo para cuando realmente hacían falta”, dice (el guitarrista) Conor Curley sobre el proceso de grabación del tema. Conor Deegan creó ese bajo desgarbado manipulando la velocidad de la cinta -una técnica muy usada por Prince- que evoca el carácter suelto y modulado del bajo sampleado del hip-hop. (El teclista) Carlos O’Connell pasó la voz de Chatten por un sampler, distorsionando su tono hasta que parece la voz de un ser extraterrestre maligno. Las guitarras chirrían, el piano brama, y las cuerdas y la orquestación van desmontando poco a poco la fachada estoica del tema. El resultado es una de las canciones más viscerales de ‘Dopamine Chamber’: física, distorsionada y viva, aunque sus componentes humanos se procesen hasta adoptar formas irreconocibles».

