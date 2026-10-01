Monkey Week SON Estrella Galicia sigue engordando su cartel para su 18ª edición, que se celebra del 19 al 21 de noviembre en El Puerto de Santa María. La segunda tanda suma 34 nombres, con Lorena Álvarez, el regreso de Los Nastys y Cómo Vivir En El Campo entre las incorporaciones nacionales más destacadas.

También hay bastante talento emergente por descubrir, con Lisasinson, La Jvnta, BLAYA, duna, El Virtual, Carmen Lancho, Nenazas, Párpados o Victorias, entre muchos otros. Y la parte internacional incorpora a los franceses LinLin y PAR.SEK, las canadienses Penny & The Pits, el sueco Stuzzi y los portugueses The Black Wizards y TRAVO.

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Así, estos 34 nombres se suman al cartel que ya tenía confirmados a Nacho Vegas, Mala Gestión, Mujeres, Camellos, Fillas de Cassandra, Fulu Miziki, MAQUINA., rebe, Parquesvr, María Terremoto, Steve Wynn & Chris Cacavas, The Zawose Queens, Las Nietas del Charli, Go Cactus o Estrellas del Rap Nacional, entre otros. Maestro Espada, eso sí, finalmente no podrá participar en esta edición.

Monkey Week todavía anuncia más artistas para noviembre. Ya están disponibles los abonos para los tres días y para viernes y sábado, además de los abonos para menores de 25 años y las acreditaciones profesionales de Monkey PRO.

