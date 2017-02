Sí, seguramente alguna nominación a los Grammy te cabree, pero la verdad es que la noche del domingo en que se celebra la ceremonia no puede tener más hype. Beyoncé actuará embarazada, Katy Perry presentará más que posiblemente su single de regreso, no faltará la mayor vendedora de discos de la década Adele y la última noticia, confirmada por Rolling Stone, es que Lady Gaga volverá a poner sobre la mesa sus influencias jevis actuando junto a Metallica. ¿Quién actuará en los Grammy 2017 y qué canciones podemos esperar de estos artistas? Especulemos.

Katy Perry

No está entre la lista de confirmados hoy por la web de los Grammy, pero su tuit es bastante claro: Katy Perry estará en el Staples Center de Los Ángeles y sólo puede ser para presentar el esperado primer single de su nuevo disco, que se anunció para 2016 pero se ha retrasado un año. ¿Alguien puede imaginarse que la cantante interpretara ‘Rise’? No, en ninguna cabeza cabe. La Academia necesita un nuevo gran single que presentar y ya se rumorea que este viernes saldría esa nueva canción de Katy, quizá con sample de Grace Jones.

Adele

‘Hello’ es la canción favorita para ganar tanto en Canción como en Grabación según las casas de apuestas. Adele no la interpretó el año pasado en la gala porque quizá para febrero, 3 meses después de su lanzamiento, la gente ya estaba harta de ella. En su lugar, interpretó ‘All I Ask’ con un grave fallo de micrófono que tuvo a la cantante llorando durante un día entero. El tema podría ser el 5º single de ’25’, pero sería un tanto extraño verla interpretar la misma canción por segundo año consecutivo.

Es tardísimo para recuperar ‘When We Were Young’ o ‘Send My Love’, así que quizá Adele decida dar un empujón a su single actual ‘Water Under the Bridge’, que la semana pasada alcanzaba su cumbre en el Billboard Hot 100, puesto 26 (esta semana baja al 28). También sería buena idea recuperar ‘Hello’ ahora que no está tan quemada, para que la audiencia recuerde lo buena que era, o algún otro tema como ‘Remedy’, ‘I Miss You’ o ‘Million Years Ago’.

Beyoncé

No se puede pasar por alto que Beyoncé acude embarazada. De gemelos. Es difícil imaginar que pueda, pues, rebozarse por los suelos o por charcos de agua, como ha sido habitual en las presentaciones de ‘Freedom’ o ‘Formation’. Como apuntaba mi compañero Jordi Bardají, lo más sensato sería que interpretara el tranquilo single ‘All Night’, recientemente liberado en Youtube. O quizá es capaz de idear una presentación de cualquier otra canción que requiera de poco movimiento o incluso de un trono o una simpática silla, objeto que ha demostrado controlar muy bien.

The Weeknd & Daft Punk

La web de los Grammy presenta las actuaciones de The Weeknd y Daft Punk por separado, pero parece que interpretarán juntos su número 1 pasado ‘Starboy’, ya en lógico declive, o su hit actual en algunos países, ‘I See It Coming’, que con la tontería lleva 200 millones de streamings en Spotify. O ambos. La otra opción es que Daft Punk acudan para presentar una gira mundial que sigue siendo hipotética o un single propio con The Weeknd de artista invitado. Esto sería demasiado pedir, pero también cuesta creer que Daft Punk se movilicen por primera vez en 3 años para hacer un simple featuring. La última vez fue para venir también a los Grammy, donde les esperaba el premio a Álbum del Año. Nada que ver ir a unos premios a arrasar que ir de colaborador, ¿verdad?

Daft Punk además acaban de anunciar en Facebook un tenderete en la misma ciudad de Los Ángeles entre los días 11 y 19 de febrero. Los comentarios que les están dejando son para verlos: “Do a Fking Alive tour 2017, instead of sell those product…” lleva 114 “me gusta” en una hora. “Or you guys could do a full fucking tour!!!” lleva 138.

Bruno Mars

La semana pasada se enviaba a radios el segundo single oficial de ’24k Magic’ de Bruno Mars. Las radios estadounidenses lo han acogido con entusiasmo, por lo que no sería nada raro verle interpretándolo y que de hecho su vídeo se estrene este mismo viernes para acaparar puntos. Se trata de ‘That’s What I Like’, que esta semana avanza hasta el puesto 57 del Billboard Hot 100.

Metallica vs Lady Gaga

Imaginamos perfectamente a Lady Gaga arrancándose con uno de los singles del último disco de Metallica, como el nominado ‘Hardwired’, aunque tampoco sabemos si a esos 2 millones de personas que se han comprado ‘Hardwired… to Self Destruct’ les parecerá la mejor idea. No hay más que recordar cómo se tomaron los fans de los Guns’N el trabajo de Slash con Marta Sánchez. Quizá sería lo suyo que Metallica dieran a su público lo suyo y que los de James Hetfield fueran la banda de apoyo de Lady Gaga en una versión jevi de ‘Perfect Illusion’. Recordemos que Josh Homme de Queens of the Stone Age es el guitarrista original de esta canción, así que, ¿por qué no llevarla un paso más allá?

Por otro lado, sería bastante tonto para Gaga recuperar esa canción que ni siquiera interpretó en la Super Bowl, sobre todo cuando ‘Million Reasons’ ha vuelto al top 1 de iTunes USA y, ahora sí, podría ser top 10 del Billboard Hot 100 o rozarlo. Por otro lado, va siendo hora de conocer un tercer single de ‘Joanne’, aunque no está claro si la cantante acude solo como acompañamiento de Metallica.

A Tribe Called Quest ft Anderson .Paak

Anderson .Paak es artista invitado en una de las canciones del que será el último disco de A Tribe Called Quest, ‘Movin Backwards’. Sin embargo, esta pista no ha sido una de las más relevantes del álbum, por lo que quizá interprete otra o un par que sirvan como despedida del desaparecido Phife Dawg, que fallecía el año pasado y ponía su voz en la mitad de las pistas de este álbum doble.

Chance the Rapper

El autor de ‘Coloring Book‘, nominado en las categorías de rap y de revelación, premio que ganará casi seguro, sí acudirá a la ceremonia a diferencia de su colega Kanye West (y a diferencia de Drake y Justin Bieber, aparentemente, enfadadísimos sin motivo). Chance the Rapper no tiene ningún single en el Billboard Hot 100, por lo que es una intriga si recuperará su mayor hit ‘No Problem’ para terminar de darlo a conocer (solo pudo ser puesto 43 en EE UU) o apostará por algún single reciente como ‘Same Drugs’. Teniendo en cuenta que acaba de estrenar vídeo con peluche para esta última, apostamos claramente por lo segundo.

Homenajes, otros artistas invitados y sorpresas

Este año se cumplen 40 años de ‘Saturday Night Fever’ y la academia lo celebrará con un homenaje en el que actuarán Demi Lovato, Andra Day, Tori Kelly y Little Big Town.

Por otro lado John Legend actuará con Cynthia Erivo rindiendo tributo a los talentos que murieron el año pasado. Prince murió en abril, por lo que no recibió su homenaje en los Grammy a diferencia de Bowie.

También actuarán Alicia Keys como acompañamiento de Maren Morris, William Bell con Gary Clark Jr., Sturgill Simpson, Carrie Underwood y Keith Urban, entre otros. Se esperan por supuesto, sorpresas de última hora.

¿Dónde está Rihanna?

Aunque en Europa no nos hemos enterado, Rihanna sí ha convertido en hit en Estados Unidos la maravillosa ‘Love on the Brain’. A pesar de que la campaña es tan “ANTI” que no le ha preparado videoclip, la canción ha sobrevivido a lo que se conoce como “Christmas freeze” y la semana pasada llegaba al puesto 14 del Billboard Hot 100, donde se mantiene esta. Sus fans sueñan con que la cantante acuda a la ceremonia para auparla al top 10. Con la tontería, RiRi está nominada a 8 Grammys. Y de momento… nada se sabe sobre si irá o no irá.