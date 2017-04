Tove Lo avanza su nuevo disco con ‘The Struggle’ en Coachella

Esta noche, la cantante sueca Tove Lo ha presentado su notable último disco, ‘Lady Wood’, en el festival Coachella. El set ha incluido singles del disco como ‘Cool Girl’, ‘True Disaster’ o ‘Influence’, además de clásicos como ‘Habits (Stay High’), pero también un tema nuevo, ‘The Struggle’. Eso sí, Lo no se ha acordado de ‘Lies in the Dark’, su contribución para la cuestionable banda sonora de ‘Cincuenta sombras más oscuras’.

‘The Struggle’ es el primer avance de la segunda parte de ‘Lady Wood’, que llega esta primavera. Es un número slow disco en la línea del trabajo reciente de la sueca, pero además contiene un estribillo potente, mucho más inmediato que el de ‘Cool Girl’ (que no obstante terminó siendo un “grower”), que podría funcionar. Y es que a pesar de la calidad de ‘Lady Wood’, no hay que olvidar que el álbum se ha descalabrado en los mercados mas importantes del mundo, a pesar del éxito que ha logrado ‘Cool Girl’ incluso en España.

Como veis, los artistas se están hartando a estrenar canciones en Coachella, aprovechando la plataforma proporciona el festival más de moda: de manera destacada, Lorde ha estrenado un interesante avance de su próximo disco y Lady Gaga ha sorprendido sacándose de la manga una canción nueva que nadie esperaba. Por supuesto, Kendrick Lamar ha desgranado por primera vez su nuevo disco -claramente el lanzamiento de la semana-, ‘DAMN.’