Miley Cyrus vuelve con ‘Malibu’ la semana que viene y promete otro disco que transformará su carrera

Vuelve Cyrus. Miley, no Billy Ray. La cantante regresa con ‘Malibu’, su nuevo single, que se publica el 11 de mayo. Lo ha contado ella misma en su entrevista con Billboard recién publicada, donde promete que su próximo disco volverá a transformar su carrera otra vez, como ya lo hicieron en su momento ‘Bangerz‘ o su disco con The Flaming Lips.

‘Malibu’ es una “canción de amor serena” sobre la relación de Cyrus con su pareja, el actor Liam Hemsworth, explica Cyrus, y presenta el que esta asegura será su disco más “do it yourself”. La cantante afirma que ha escrito todas las canciones del álbum -letras y melodías- y que el productor Oren Yoel (co-autor de ‘Adore You’) se ha encargado de los instrumentos. Además, insiste en que su mayor preocupación no es la radio porque ni siquiera la escucha. En relación a esto, la cantante recuerda que pasa de acudir a eventos de alfombra roja porque le incomodan. También dice que ha dejado la marihuana (como Brad Pitt) porque prefiere tener la “mente clara”.

Por su parte, el padre de Cyrus, Cyrus (antes Billy Ray Cyrus) asegura que es el nuevo disco de Miley es su más tradicional y de raíces, pero la cantante aclara que no es un disco “explícitamente político”, aunque incluye un tema dedicado a Hillary Clinton y otro “para las mujeres trabajadoras”. La política, sobre todo la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, ha inspirado a Cyrus en otro sentido: “el disco refleja que, de acuerdo, me importa todo una mierda, pero ahora mismo no es el momento de pasar de la gente: en el disco doy un enorme abrazo a la gente y le digo que nos podemos llevar bien y que la quiero, y que espero que ella me quieran también”.

La Miley “country” nos ha dejado momentos enormes en los últimos años, a destacar su versión de ‘Jolene’ de Dolly Parton (su madrina).

