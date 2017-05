Justin Bieber ahora también rapea para Diplo en ‘Bankroll’

Sin tener claro si se trata de un single oficial o no, puesto que por el momento no está en servicios de streaming de pago sino únicamente en Soundcloud, Diplo ha presentado hoy una nueva canción titulada ‘Bankroll’. El tema es un corte de hip hop lento –producido por Diplo con King Henry–, de sonido próximo al trap, y cuenta con la participación de los raperos Young Thug y Rich The Kid. Nada especialmente llamativo. Sin embargo, sin duda el featuring que más destaca es el de Justin Bieber.

El joven artista canadiense, además, sorprende porque, en contra de lo que suele hacer en colaboraciones similares, no canta el gancho central de la canción, sino que se hace unas barras (unos versos rapeando, en el argot del género). Y, la verdad, no lo hace nada mal.

Sería una sorpresa que Diplo decidiera no monetizar este tema, máxime cuando es sabido que Bieber es casi una garantía de éxito en sus colaboraciones: recientemente lograba que ‘Despacito’ de Luis Fonsi se convirtiera en la nueva ‘La Macarena’, y su colabo ha propiciado que ‘I’m The One’ de DJ Khaled haya entrado directamente al número 1 en EEUU y Reino Unido. Además, hace unos días se cerraban las cifras de su ‘Purpose World Tour’ y sus resultados han sido, digámoslo así, óptimos: según Billboard, se estima que ha recaudado unos 200 millones de dólares, vendiendo 2,2 millones de entradas en sus 122 shows. No está mal, teniendo en cuenta su escasa empatía con el fenómeno fan.