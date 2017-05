The Big Moon: “Los grupos de guitarras no van a desaparecer nunca”

Una de las sorpresas más agradables de la temporada ha sido la constatación, gracias a su debut ‘Love In The 4th Dimension‘, del talento y potencial de The Big Moon, cuatro chicas radicadas en Londres cuyo rock suena tan enérgico y efervescente como atemporal. Hace unos días hablábamos por teléfono con su bajista, Celia Archer, que pese a padecer un señor resfriado nos atendía lo mejor que podía desde las oficinas del sello Caroline en Londres (aunque a veces entenderla suponía un auténtico triunfo). Nos contaba algunas curiosidades sobre la creación de su debut, su postura ante las influencias que se suelen citar para hablar de su música (Elastica, The Breeders), las dificultades de ser un grupo de guitarras hoy día y su próxima actuación en Madrid, dentro del festival Tomavistas, el viernes 19 de mayo.

Acabáis de publicar ‘Love In The 4th Dimension’, tras varios meses preparando el lanzamiento. ¿Cómo os sentís al respecto?

Estamos enormemente orgullosas y emocionadas. Lo grabamos el pasado agosto y en octubre estaba totalmente terminado, así que ya no podíamos esperar más para compartirlo con el público. Están siendo unos meses fantásticos, con críticas amables, conciertos increíbles… Es como un sueño.

Algunas de sus canciones fueron escritas hace bastante tiempo, ¿verdad?

Sí, sí. Jules [Ndr: Juliette Jackson, voz y guitarra] es la compositora principal, tenía unas canciones escritas, como ‘Sucker’, ‘The Road’, ‘Bonfire’, ‘Pull The Other One’… y decidió formar un grupo para tocarlas. Luego hubo otras que ya surgieron entre todas, como ‘Formidable’ o ‘Cupid’. Creo que en conjunto capturan un momento específico de nuestras vidas, como la foto de un momento.

¿Ha supuesto en cierto modo una liberación tenerlas publicadas al fin?

Sí, es bonito, estábamos emocionadas por mostrarlas y en los conciertos la gente las canta, se sabe las letras. Es fantástico, muy loco.

¿Cuál ha sido la última canción que escribisteis para el álbum?

Creo que ‘Happy New Year’.

¿Representa en cierto una idea más aproximada de lo que sois The Big Moon hoy?

Bueno, no sé, yo creo que lo es más el conjunto, como te decía antes, que una sola canción. Es lo guay de tener un álbum.

“[‘Sucker’] es ambigua. (…) como si nos dijera que ser honesto y seguir intentándolo merece la pena, incluso cuando parece que no”

Personalmente, me encanta ‘Sucker’, el single principal del álbum y que tiene ya un tiempo. ¿De qué va? Suena como una canción de amor, pero no la típica, ¿no?

Bueno, no podría decirte lo que significa específicamente, porque es de Jules y su letra es particularmente abierta en significado, es ambigua. Personalmente me encanta esta canción porque aunque en una parte muestra vulnerabilidad, acaba sacando una fuerza, como si nos dijera que ser honesto y seguir intentándolo merece la pena, incluso cuando parece que no.

También debo señalar ‘Formidable’ como una favorita particular, me parece un auténtico grower. Me parece un enfoque precioso de la amistad, o de un amor no-romántico. Sin embargo, no es la típica canción en la que uno piensa como single. ¿Por qué lo escogisteis?

Y… ¡ni idea! ¡Nunca sabemos bien lo que es un single! Simplemente hacemos las canciones y tienen un sonido que nos gusta y un mensaje que realmente queremos dar. Y la mostramos, sin más razón que esa.

La sensación al escuchar el disco es que, a medida que avanzan las canciones, el disco se vuelve más tranquilo y delicado. ¿Hay una estructura deliberada en él?

Si te digo la verdad, decidimos la secuencia sentadas en la acera, en un descanso del rodaje de un vídeo. Vino nuestra manager y dijo “hay que decidir esto ahora”, y cogimos el papel y empezamos “esta canción, esta canción, esta canción, esta canción…”, muy rápidamente. Y nos dimos cuenta de que coincidíamos en prácticamente todas y nos dijimos a la primera “sí, así está perfecto”. Es como hacemos todo, no hay mucho análisis, simplemente lo hacemos.

Bueno, a veces las mejores decisiones surgen así…

Sí, totalmente.

Creo que habéis participado activamente en la producción [Ndr: que ha corrido a cargo de Catherine Marks –Foals, The Killers, Wolf Alice–]. ¿Cómo ha sido la experiencia?

Sobre todo trabajamos en las primeras demos, pero la verdad es que la experiencia con Catherine ha sido genial, nos encantaban sus trabajos anteriores. Pero sí, sobre todo Jules se ha involucrado en parte y ha estado muy bien.

‘Love In The 4th Dimension’, la canción, me recuerda un poco a esa peculiar sensación de tener sexo drogado…

[Risas] ¿De verdad?

Bueno, es lo que pienso, sí. ¿Por qué os pareció un buen nombre para el disco?

La letra es más bien sobre cuando estás tan enamorada que te sientes en otro plano de la existencia, donde todo es perfecto. Respecto al título del disco, es un poco como lo que explicaba sobre el orden de las canciones… Le pregunté a Jules “¿Cómo crees que debería llamarse el disco?” y ella dijo “‘Love In The 4th Dimension’” y yo “¡Hey! ¡Yo también!”. [Risas] Es un poco la canción que resume la esencia musical del álbum y, en cierto modo, también la música ejerce ese poder de transporte al que alude el título.

La letra de ‘Cupid’, en cambio, retrata una afilada imagen de ese horrible tipo de casanova que todos nos hemos encontrado alguna vez, ¿no? Me partí de risa con esa referencia del zumo de piña, que en teoría hace que el semen sepa dulce. ¿En qué momento se os ocurrió incluir algo así?

Bueno, es muy sencillo: un amigo de Jules tomaba (o toma, no sé) zumo de piña antes de salir, y es por eso. [Risas] Yo no tenía ni idea, supongo que es de esas cosas que se dicen en las revistas constantemente… [Risas]

En algunas críticas del disco se habla de indie-rock clásico… Pixies, Sleeper, The Breeders… Me permitiría añadir a esa lista a Elastica. ¿Estáis en algún modo de acuerdo con esas citas y las entendéis?

Nos encantan todas esas bandas, las escuchamos. En cualquier caso, no creo que sea algo consciente, no creo que nadie diga “voy a escribir una canción que suene como esa otra”. Pero bueno, entendemos que ese tipo de comparaciones son algo útil para describir el sonido de un grupo, y si alguien tiene ganas de escucharte o ir a un concierto tuyo porque esas sugerencias le gusten, está bien.

Lo pregunto porque, aunque entiendo porque se usan, yo observo una onda de rock más clásico, no tan marcadamente indie sino más genérico. ¿Cuáles son de verdad vuestras bandas favoritas?

Todas escuchamos música muy distinta. Yo escucho mucho Pixies, The White Stripes, y también cantantes antiguos como Roy Orbison, Elvis… Me encantan Talking Heads, The National, St Vincent, Anna Calvi, Guided By Voices, Felt, Pavement, The Wedding Present…

“Nuestro tour manager sintoniza una emisora de radio en la que ponen clásicos de todo tipo(…) con los que nos ponemos a cantar todas juntas. Nos encanta, hay mucho amor en la banda ahora mismo ”

¡Pues son un montón!

Casi todas coincidimos en estas bandas, aunque si te digo la verdad cuando vamos de gira nuestro tour manager sintoniza una emisora de radio [Ndr: le entiendo “FM FM”, pero no la he encontrado en Internet] en la que ponen clásicos de todo tipo, desde Chris Isaak hasta cualquier tema cheesy, con los que nos ponemos a cantar todas juntas. Nos encanta, hay mucho amor en la banda ahora mismo. [Risas]

Debo decir, también, que temas como ‘The Road’ o ‘Zeds’ me recuerdan a los primeros The Wave Pictures. Quizá es por la voz de Juliette, cuya vibración me parece curiosamente similar a la de David Tattersall. ¿Os lo había dicho ya alguien? ¿Os gusta ese grupo?

¿Cuál?

The Wave Pictures…

No los conozco, pero por lo que explicas suena interesante. Me apetece escucharlos ahora.

Claro, pruébalo. Curiosamente, son bastante conocidos en el circuito independiente en España… En el pop de nuestros días, las guitarras han pasado a ser algo casi anticuado, ¿no? Las tendencias parecen imponer cosas más sofisticadas. ¿Habéis encontrado dificultades en vuestra carrera por ello? ¿Creéis que el rock volverá a estar de moda alguna vez?

Bueno, personalmente me gustan también ese tipo de sonidos, y no veo la distinción. Pero sí que te puedo decir que no creo que los grupos de guitarras vayan a desaparecer nunca, creo. Tampoco te podría decir si resultaría más fácil publicar un disco sonando distinto porque nunca lo he intentado. Es un poco difícil para mí decírtelo.

También habéis trabajado en el segundo disco de la cantautora rock Marika Hackman [Ndr: ‘I’m Not Your Man’, se lanza el 2 de junio] como banda de apoyo en el estudio. ¿Cómo surgió? ¿Cómo valoráis esa experiencia?

Conocimos a Marika en uno de nuestros conciertos, hará como año y medio. Vino al backstage y nos dijo “me encanta vuestra banda” y nosotras “y a nosotros tu música”. Y ya está, nos hicimos muy amigas. Esa noche nos emborrachamos y estuvimos bailando hasta la mañana. Unas semanas más tarde estábamos en el pub, porque pasamos muchas horas en el pub [Risas], y ella estaba muy rara, nerviosa. Le preguntamos qué pasaba y después de dar muchos rodeos nos dijo que si nos importaría tocar para ella en el álbum. “Sí, totalmente”, no dudamos ni un momento. Nos enseñó las canciones y fuimos al estudio como 3 días en mayo y 3 en agosto y ya está, lo grabamos.

¿Vais también a hacer algún tour con ella como banda o eso ya es otro tema?

Sí, habrá un tour por EE UU, en julio y agosto. Primero tocaremos nosotras solas y luego para ella.

En unos días estaréis actuando por primera vez (creo) en Madrid…

Sí, en “Tomavistas” [Ndr: lo pronuncia con un acento español bastante potable]

“Tocamos hace un año en Murcia, en el SOS (…). El público fue encantador y estaba muy borracho”

¿Cuáles son vuestras expectativas con ese show?

Nuestro único concierto en España fue hace como un año en Murcia, en el SOS [Ndr: se refiere al SOS 4.8 2016]… Fue un concierto muy divertido, el público fue encantador y estaba muy borracho. Así que no esperamos menos. Y esperamos pillar algo de sol, claro.

¿Alguna banda en particular que os apetezca ver?

Emmm… No me acuerdo de quién toca, lo siento…

Goldfrapp…

Ah, sí, Goldfrapp.. ¡Goldfrapp! ¡Dios mío! [Risas] Recuerdo que era un gran cartel. Pero ya sabes, una está emocionada pensando “¡wow, toco en este festival con toda esta gente!”, y después llegas en la furgoneta, pruebas sonido, tocas y te vas. [Risas]

Hace unos meses tocásteis en Manchester con una banda de Madrid, precisamente, The Parrots. Hay cierto interés en la prensa musical británica especializada por algunas bandas de aquí. ¿Conocéis alguna más? ¿Qué os parecen?

Me encantan The Parrots, son geniales. Y obviamente Hinds, y también nos recomendaron a Los Nastys. Parece que hay una escena muy guay en Madrid. ¿Baywaves también son de Madrid?

Sí, también. Y tocan en Tomavistas.

Son muy guays.

Volviendo a vosotras… Teniendo en cuenta que muchas canciones del álbum ya son casi antiguas, ¿tenéis ya nuevas canciones para grabar o tocar?

Bueno, siempre estamos escribiendo, y cuando tengamos un tiempo supongo que las ensañaremos. Por el momento estamos disfrutando de tener el disco en la calle, ya veremos. Pero sí, me gustaría, especialmente porque como no las escribo estoy deseando que Jules me enseñe qué tiene y me sorprenda.