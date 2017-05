Carly Rae Jepsen libera ‘Cut The Feeling’, su himno para el film ‘Ballerina’

Parece que, poco a poco, Carly Rae Jepsen vuelve a la actividad musical y podemos vislumbrar, no tan lejos, la continuación de ‘E•MO•TION’. Hoy, la artista canadiense vuelve a la actividad con un nuevo single. Se trata de ‘Cut The Feeling’, una canción que prestó para la banda sonora de la película de animación ‘Ballerina’ y de la que solo se habían podido escuchar los fragmentos que sonaban en ella.

Pero al fin puede escucharse de forma íntegra y oficial en plataformas de streaming, posiblemente, para promocionar el estreno del film en EE UU (con el título ‘Leap!’) el próximo verano, donde permanecía inédita aún (en Europa pudimos verla la pasada Navidad). No era el único inédito de Jepsen en la película: también prestaba ’Runaway’, pero por el momento no existe un streaming oficial. Y la implicación de la autora de ‘Call Me Maybe’ en la película de Éric Summer y Éric Warin fue incluso más allá, pues puso voz a uno de los personajes de la película, llamado Odette (una misteriosa mujer del servicio en la escuela del Paris Opera Ballet).

Jepsen, como decíamos, parece reactivar su carrera musical tras las fabulosas críticas de su tercer álbum de estudio, que la han convertido en una figura de culto para amantes del pop no-tan-mainstream. Tras el disco de caras B’s editado el pasado año, hace poco la veíamos en un anuncio de una famosa cadena de supermercados versionando un clásico de los 80 junto a Mike WiLL Made-It y Lil Yachty, y colaborando, una vez más, con el músico y productor Jack Antonoff para el segundo disco de su proyecto Bleachers, de publicación inminente.