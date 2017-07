Kesha detalla su disco con portadón y estrena vídeo para ‘Praying’

Kesha ha puesto finalmente las cartas sobre la mesa y ha detallado su nuevo disco, ‘Rainbow’, para el 11 de agosto. Como sucedió con su anterior disco, ‘Warrior’, la portada escogida por la cantante para presentar este nuevo trabajo no dejará indiferente a nadie. ¿Hablamos de portadón? El disco por cierto contiene 14 pistas y colaboraciones de Eagles of Death Metal y Dolly Parton.

El primer adelanto de ‘Rainbow’ es ‘Praying’, que se ha estrenado hoy, y es un baladón a piano que se desarrolla a través de un in crescendo. ‘Praying’ parece contener frases dedicadas a Dr. Luke, ex productor de Kesha, contra quien la cantante ha encarado una dura batalla legal en los últimos años. Frases que hablan por sí solas como “estoy orgullosa de ser quien soy, ya no veo monstruos, puedo respirar otra vez”; “me hiciste pasar un infierno” o “espero que encuentres la paz”.

Kesha ha estrenado ‘Praying’ junto a su videoclip, tan colorido como dramático.

‘Rainbow’:

01 Bastards

02 Let ‘Em Talk (ft. Eagles of Death Metal)

03 Woman (ft. The Dap-King Horns)

04 Hymn

05 Praying

06 Learn to Let Go

07 Finding You

08 Rainbow

09 Hunt You Down

10 Boogie Feet (ft. Eagles of Death Metal)

11 Boots

12 Old Flames (ft. Dolly Parton)

13 Godzilla

14 Spaceship