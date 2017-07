Ed Sheeran aclara que NO ha dejado Twitter por las críticas a su cameo en ‘Juego de tronos’

Esta semana Ed Sheeran ha hecho su esperado cameo en la nueva temporada de ‘Juego de tronos’. La reacción de los espectadores se ha dividido entre maravilla, horror, estupefacción y absoluta indiferencia, no necesariamente en este orden. El inglés aparece solo brevemente para entonar una cancioncita al lado de Arya Stark, pero los cameos de famosos en series televisivas no suelen ser un gran éxito, sobre todo si están metidas con calzador, como mucha gente opina ha sido el caso.

Solo un día después de su aparición en ‘Juego de tronos’, Sheeran borraba su cuenta de Twitter, por lo que se asumió que la razón habían sido las críticas negativas a su cameo en la serie, puesto que unas semanas antes el cantante había asegurado en una entrevista haber dejado de leer Twitter por culpa de los abusones que le insultan diariamente. Y de todas formas, ahora lo que se lleva es Instagram, así que tampoco ha sido una gran pérdida para el autor de ‘Shape of You’.

Y ahora, precisamente en Instagram, Sheeran ha querido aclarar que si ha dejado Twitter es porque hacerlo ya estaba en sus planes. Ha escrito: “esto es lo último que diré al respecto: me he ido de Twitter porque ya pensaba a hacerlo, no por lo que la gnte ha dicho de mi cameo en ‘Juego de tronos’, porque si esto en ‘Juego de Tronos’, ¿por qué cojones me iba a preocupar de lo que diga la gente? Es una puta pasada. Ha sido una coincidencia, pero creed lo que queráis”.

El cantante ha acompañado su texto con una foto de él y su mánager “dirigiéndonos hacia el sol juntos”.