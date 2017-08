Lorde se relaja, casi demasiado, en el vídeo de ‘Perfect Places’

Lorde estrena vídeo para ‘Perfect Places’, la canción que cierra su segundo disco ‘Melodrama’, una de las absolutas favoritas de nuestros lectores durante las últimas semanas y la que contiene la ilustrativa frase “I’m 19 and I’m on fire”.

La cantante se aleja de los escenarios urbanos del vídeo del single oficial anterior, ‘Green Light’, que abría el disco, para zambullirse en escenarios naturales. Grant Singer dirige este vídeo en claro contraste con el anterior, reflejando la oposición entre el inicio y el fin de la historia que cuenta ‘Melodrama’: de la ruptura de la que habla ‘Green Light’ a la calma y la aceptación que rebosa ‘Perfect Places’. Todo muy coherente en su refuerzo del contenido del disco, aunque no el golpe de efecto que el álbum necesita con premura para resucitar en las listas de éxitos.



Lorde actúa esta noche (madrugada, hora española) en Lollapalooza (horarios, aquí). En principio, su set es de los que podrá verse en vivo esta noche gracias al player de Red Bull. Otros shows que se retransmitirán este fin de semana serán los de Muse, Blink-182, Alt-J, Run The Jewels, Cage The Elephant, Wiz Khalifa, The Head and the Heart, The Shins, Kaskade, Glass Animals y Gramatik. Os recordamos que la cantante actúa el 9 de octubre en Barcelona.

Estos son los horarios de retransmisión previstos para este jueves:

THURSDAY, AUGUST 3

Channel 1

1:30 – Lollapalooza Pre-Show

1:35 – Migos

2:35 – Cage the Elephant

3:55 – Wiz Khalifa

4:00 – Lorde