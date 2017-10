Beck / Colors

Beck ganó el Grammy a disco del año en 2015 con ‘Morning Phase’, un álbum tranquilo, folk y clásico cuyas canciones no pasaban, tal como comentaba María Clara Montoya, de 60 bpm. Pero ahora Beck tiene ganas de mucho petardeo y de mucho fosforito. Y el resultado es un disco súper-pop, ultrabailable y, sí, en technicolor. Para ello ha contado con Greg Kurstin, productor de Adele, Sia o Foo Fighters entre otros muchos, que también ha co-escrito las canciones; su mano para facturar piezas de apariencia lustrosa se nota. Y mucho. Parafraseando a Joe Crepúsculo, ‘Colors’ “suena brillante”. Es un disco muy cohesionado al que no le sobra nada. Temas jugosos y de aspecto la mar de apetecible, potenciales hits repletos de melodías adhesivas, estribillos potentes, flúor y alegría.

‘Colors’ entra como un tiro y deberían darme palmas las orejas con él. Pero, ay, me genera sentimientos encontrados. Porque no puedo evitar la sensación de que es un disco como de otro tiempo… y de otro artista. Juro que mi primera reacción al escucharlo fue “¿por qué Beck ha hecho un disco de Blur?”. Que en ‘Dreams’ aparezcan los “oh-oh-oh-oh-oh-oh” del ‘Girls & Boys’ es como mínimo sospechoso. Y ‘I’m so Free’ podría ser perfectamente uno de esos “higlights” con los que quemaba zapatilla en el A Saco (antiguo Razzmatazz) en el 97. Luego esta sensación se matiza un poco aunque, realmente, los dos primeros temas –‘Colors’ y ‘Seventh Heaven’– me recuerdan bastante a ¡Cut Copy! En esta última, la voz de Beck se acerca a la de Ben Gibbard para construir una perfecta canción de techno-pop elegante para adultos (¡ese toque A-Ha!). ‘No Distraction’ también parece uno de esos hits ochenteros con los que te persiguen en M80; por cierto, que pide a gritos un clip en un descapotable con el desierto de fondo. Volviendo a ‘I’m So Free’, lo que la hace grande y contagiosa es su estribillo poderoso de power pop, los guitarrazos, los coros coreables (valga la redundancia) y un toque levemente Pixies.

¿Más ejemplos del pastiche sin manías que es este disco? Pues el piano de ‘Dear Life’, más cerca de la ELO, que incluye un alegre saqueo a la psicodelia. Pero también hay cosas que descolocan. La flauta sintética y “andina” con la que abre ‘Wow’, su base trap, la voz distorsionada recitando… De hecho, el propio Beck confesaba en NME que intentó que Chance The Rapper colaborara en el tema. Es curioso lo poco que me gustó cuando lo escuché en su momento y lo bien que encaja en el conjunto del disco.

Al final, la sensación que transmite ‘Colors’ es la de ser un apropiación de los noventa (y un poquito de los ochenta) absolutamente inteligente y efectiva. Al fin y al cabo, ¿no fue Beck protagonista destacado de esa década? Sólo que, en vez de autohomenajearse, quiere rendir pleitesía a otras sonoridades, a ese pop británico más desprejuiciado que mezclaba rock con música de baile. También me recuerda al movimiento que Arcade Fire han perpetrado en ‘Everything Now’. Digamos que, en porte sonoro, la jugada de llevar su música hacia territorios aún denostados por algunos le ha salido mejor que a los canadienses (las canciones de AF, sin embargo, me llegan más, pero eso ya es otro tema). Quizás lo único que le puedo echar en cara a ‘Colors’ sea, como he indicado al principio, que la personalidad de Beck queda diluida entre tanto hit refulgente y que se acuse una cierta falta de poso. Y echo de menos algún tema tan icónico como ‘Sexx Laws’, por poner un ejemplo. Eso sí, a Beck se le nota desenvuelto, fresco, cómodo. No hay ninguna de impostura. Una señal de que a) él no se toma a si mismo demasiado en serio; b) pero sí que se toma en serio la música “escapista”; c) que a facturar temazos pop nadie le hace sombra. No sé si este será el álbum que le acercará a las nuevas generaciones, pero los viejos ya podemos ir sacando la chaquetilla de Adidas y empezar a bailar.

Calificación: 7,5/10

Lo mejor: ‘Seventh Heaven’, ‘I’m So Free’, ‘No Distraction’, ‘Dreams’, ‘Wow’, ‘Up All Night’

Te gustará si te gusta: ELO, Cut Copy, Blur, el último de Arcade Fire

Escúchalo: Spotify