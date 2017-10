Selena Gomez y The Weeknd han roto

El de Selena Gomez y Abel Tesfaye, más conocido como The Weeknd, fue el primer gran romance de 2017, pero no va a durar hasta el año que viene. Según informa TMZ, la pareja ha roto. Se desconoce si lo ha hecho de mutuo acuerdo o hay algún otro motivo detrás, pero Gomez ha sido vista con su ex Justin Bieber en la última semana.

Tesfaye se encuentra de gira presentando ‘Starboy’, que incluye éxitos como ‘I Feel it Coming’ o el tema titular, y habría dejado de seguir a amigos y familia de Gomez en Instagram tras la reunión de ella con Bieber. Al contrario que Gomez, Tesfaye sí se ha referido explícitamente a su relación con Gomez en alguna canción reciente, por ejemplo en ‘Party Monster’ (“su culo es como el de Selena”) o en ‘Curve’ con Gucci Mane.

Gomez ha publicado single esta semana, ‘Wolves’, que la devuelve a las pistas de baile tras los experimentos medio alternativos de ‘Bad Liar’ y ‘Fetish’. La cantante anunciaba recientemente haberse sometido con éxito a un transplante de riñón. La donante es su mejor amiga, Francia Raisa. Nada se sabe, por otro lado, del sucesor de ‘Revival’, del que se desprende la influyente ‘Good for You’.