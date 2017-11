Bonjour, les copains! (9): Weezer, Las Auténticas, The Clientele, Coffee & Wine, Kumisolo…

Entre ese montón de canciones que me han acompañado desde final del verano y el perezoso arranque del otoño he seleccionado para esta lista cositas francesas, algo de dream pop, folk, twee y algunos proyectos nacionales en los que vale la pena hacer una parada (larga).

Uno de mis descubrimientos de este año ha sido la japonesa Kumi Okamoto, hoy conocida como Kumisolo, una apasionada del pop atemporal y en especial del yeyé francés. Afincada en París, a principios de los 2000 fundó las bandas The Konki Duet y Crazy Curl. Aparte de colaborar con multitud de artistas de la escena indie francesa, ha publicado discos versionando temas de los años 60 de girl-groups tanto norteamericanos como japoneses. En 2009 lanza su debut de pop electrónico bajo el nombre de Kumisolo, ‘My Love For You Is A Cheap Pop Song’. Su segundo largo, ‘Kabuki Femme Fatale’, no ha visto la luz hasta 2017 e incluye diez temas de melodías retro que coquetean con la electrónica. ‘Pop Girl’ es de los más directos del álbum aunque no perdáis ojo al LP en su conjunto en el que se pueden identificar con claridad distintas influencias del pop francófono de todas las épocas.

Como ya os contábamos hace unos meses, el nuevo trabajo de Cults, ‘Offering’, ’acoge aires ochenteros para un pop dispuesto a florecer por sí mismo y que funciona gracias a una sencillez exquisita de letras sin artificios y arreglos pegadizos. ‘Right Words’, tercer avance del álbum publicado a primeros de octubre, da buena muestra de ello. También Joana Serrat presentó nuevo trabajo a finales de septiembre. El autoeditado ‘Dripping Springs’ muestra la evolución natural de la cantautora superando a sus discos anteriores con una ejecución más firme de lo que se ha denominado dream americana. Joana Serrat aporta naturalidad a estos once nuevos temas a través de estructuras bien conocidas que parecieran haber querido acompañarnos desde siempre. ‘Trapped In The Fog’ recupera la clásica rueda de acordes, atemporal y cálida, que nos recuerda a algunos dónde está el origen de nuestro amor por el pop. Sin abandonar esta línea de pop-folk de influencia vintage nos encontramos con la fascinante Molly Burch directa desde Austin. Su disco debut ‘Please Be Mine’ conforma, a lo largo de sus diez temas, una reflexión sobre el fin de las relaciones, casi una oda al desamor, en ocasiones un canto desesperado desde el dolor de asumir la ruptura, de entender las causas, el por qué no pudo ser mejor. Burch presentó recientemente su trabajo en nuestro país, aunque nos encantaría verla más a menudo en los carteles locales.

Desde Suecia vuelven las hermanas Söderberg de First Aid Kit con nuevo single anticipo del que será su cuarto largo. Aunque aún no conocemos la fecha exacta de publicación todo apunta a que llegará a principios de 2018. ‘It’s a Shame’, que ha sido tocada en directo durante los últimos meses, sigue fiel al estilo folk-pop del dúo y va acompañada de un colorido clip dirigido por Mats Udd en el que las hermanas recorren los mismos escenarios bajo distintas circunstancias como si de vidas paralelas se tratara.

Angel Olsen está preparando un recopilatorio de rarezas y caras B llamado ‘Phases’. Hasta entonces disponemos de dos de los temas que se incluirán: ‘Fly on Your Wall’, que fue usado en una campaña anti-Trump desarrollada en Bandcamp, y ‘Special’, una canción rescatada de los descartes de su último álbum ‘My Woman’. El celebrado proyecto de Amateur, ‘Debut!’, se ha instalado en nuestros corazones gracias a melodías y arreglos preciosistas, letras cercanas y el encanto que muy pocas bandas han podido igualar tras la disolución de La Buena Vida. ‘Lo que nunca tuvo que pasar’, con Irantzu Valencia en la voz principal, es una de las joyas que nos sitúa en un limbo de atemporalidad pop del que no quisiéramos salir en un tiempo. Algo parecido ocurre con Joe Moore, motor del proyecto sonoro de Lia Pamina. De su debut ‘Love Is Enough’ se extrae un single digital para ‘The Boy I Used to Know’ incluyendo un tema inédito en su cara B, ‘Cards on the Table’. Un soft-pop cargado de melancolía en la voz de la castellonense que nos lleva a los mundos melódicos de Claudine Longet, Jeanette o Margo Guryan.

Hace pocas semanas se publicaba el nuevo álbum de The Clientele, ‘Music for the Age of Miracles’. El proyecto de Alasdair MacLean, junto a Mark Keen a la batería y James Hornsey al bajo, presenta su séptimo largo de estudio tras justo siete años de descanso. ‘All Alone’ es una de las piezas la edición deluxe del LP que incluye un 7” con dos temas adicionales. Se trata de una toma alternativa de ‘The Museum of Fog’, que no hace sino dejar patente el salto de la banda a arreglos más acústicos con respecto a discos anteriores, tal vez por la influencia del trabajo realizado en Amor de Dias, el proyecto paralelo de MacLean junto a Lupe Núñez-Fernández. Calidad sonora, amigos, de la de dar la vuelta al vinilo, una vez y otra vez (y otra vez).

Recuperamos un tema de Coffee & Wine para celebrar que se ha reeditado (por primera vez de forma digital) su primer EP, ‘From the Roofs’, publicado originalmente en 2009. El largo ‘From the Ground’ llegó en 2012 y confirmó que la de Ana Franco era una de las voces femeninas más bonitas (e infravaloradas) de este país. El EP, grabado entonces en los estudios madrileños El Lado Izquierdo junto a Esther Rodríguez e Ignacio Celma bajo las directrices de Dany Richter, contiene ese tipo de talento que tantas veces apreciamos en bandas y artistas del mismo Nashville pero que tenemos justo aquí. Una factura de lujo que sigue vigente años después y que podremos valorar en directo el próximo mes de noviembre. En formato dúo, junto a Andrés Cabanes, Coffee & Wine visitará Madrid (Costello Club, 8/11), Barcelona (Alfa Bar, 10/11), Sant Boi (Weller 11/11), Vic (La Jazz Cava, 12/11), Bilbao (Dock 17/11) y Donostia (Altxerri, 18/11).

Desde Montreal Stars vuelven con su octavo (que se dice pronto) álbum. ‘There Is No Love in Fluorescent Light’, producido por Peter Katis (habitual colaborador de The National) ofrece una amalgama de estilos que van del dream al más típico indie rock. El hecho de que las voces de Torquil Campbell y Amy Millan se alternen a las voces hace incluso más heterogéneo el material que ofrece este largo. Aunque no por ello hace que valga menos la pena la escucha. ‘On the Hills’ es uno de los temas más monos del álbum que despierta las ganas de indagar en la discografía de los canadienses.

Ben, Charlène y Yann son los componentes de Daprinski, banda afincada en París que presenta su álbum debut ‘Chorégraphies de l’ordinaire’. Entre la banda sonora y la chanson más lírica mezclan, como dice su nota de presentación “ficción y realidad, masculino y femenino, francés e inglés”. Un viaje por paisajes exóticos intercalado con tragedias cotidianas a través de letras de trasfondo poético que hablan de nobleza, pasiones y la nostalgia del paso del tiempo. La instrumentación clásica es la base de todo el disco (tanto que se ha publicado además una versión instrumental de este trabajo) y en ocasiones estos fantásticos arreglos de cuerda y viento se mezclan con baterías pop como ocurre en ‘Le dernier homme’.

No podía olvidarme del último single de presentación de ‘Rest’, el que será el nuevo álbum de Charlotte Gainsbourg. En este ‘Ring-a-Ring O’ Roses’, más pausado que el potente ‘Deadly Valentine’, Gainsbourg intercala francés e inglés en un registro que a veces pareciera que estuviéramos oyendo a la propia Jane Birkin interpretar este tema. Algo tendrán que ver los genes. El vídeoclip para este tema está disponible para subscriptores de Apple Music aunque puede verse un extracto del mismo en la web de la plataforma. Más novedades llegan de la mano de Weezer que acaban de publicar su último álbum, ‘Pacific Daydream’, que se me antoja más como una colección de canciones independientes entre sí en la que cada una toma un poquito del estilo de discos anteriores pasada por la caja-de-ritmos-molones-2017. ‘Happy Hour’ tiene un aire fresco y optimista (o deseos de serlo atendiendo a su estribillo: “I need a happy hour on sad days”) que une la melodías y voces de siempre de la banda sobre un fondo de R&B noventero. Y a mí me va. Bastante.

Para concluir, no quería dejar pasar más tiempo sin mencionar a Las Auténticas. Esta banda compuesta por cuatro chicas jovencísimas (no superan los 14 años), talentosas y excepcionales, procedentes de Benicassim, traen una propuesta pop que roba los corazones allá por dónde van. La pasada primavera presentaron un EP de versiones, ‘El invierno de las osas’, con versiones de Los Auténticos (mítica banda de Castellón popular en los años 80), Morcillo el Bellaco y los Rítmicos (de Godella, Valencia) y 091. Mi predilecta, la versión de ‘Es difícil olvidar’ (original de Morcillo el Bellaco) que entró directa a mi top personal de meta-canciones (canciones que hablan de canciones) en la que se hace un recorrido fantástico por los nombres más entrañables del pop de los años 60 tanto españoles como extranjeros, desde Buddy Holly a Bruno Lomas pasando por Lone Star o Los Brincos. Espero que Las Auténticas no dejen de transformar temazos como estos llevándolos a esa dimensión tan especial que consiguen con sus voces y arreglos, espero que no dejen de tener esa actitud envidiable en sus actuaciones y espero que sigan disfrutando de la música como parece que lo hacen ahora. Si sus pasos les llevan a seguir el arduo camino de los escenarios pop, deseo con todas mis fuerzas que el futuro de la industria musical trate de verdad con respeto e igualdad el trabajo y talento femenino de bandas como Las Auténticas -y las que vengan- que tan a menudo cuesta reconocer. Bravo, chicas.

Tracklist:

‘Pop Girl’ – Kumisolo

‘Right Words’ – cults

‘Trapped in The Fog’ – Joana Serrat

‘Wrong for You’ – Molly Burch

‘It’s a Shame’ – First Aid Kit

‘Fly on Your Wall’ – Angel Olsen

‘Lo que nunca tuvo que pasar’ – Amateur

‘The Boy I Used to Know’ – Lia Pamina

‘All Alone’ – The Clientele

‘Sometimes Somehow’ – Coffee & Wine

‘On the Hills’ – Stars

‘Le dernier homme’ – Daprinski

‘Ring-a-Ring O´Roses’ – Charlotte Gainsbourg

‘Hapy Hour’ – Weezer

‘Es difícil olvidar’ – Las Auténticas